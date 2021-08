Otyłość nie jest po prostu większą ilością fałdek, to poważna choroba całego organizmu, która skraca długość życia – od kilku do nawet kilkunastu lat, a także znacząco obniża jego jakość. Światowa Organizacja Zdrowia szacuje, że na świecie w ciągu roku z tego powodu umiera ponad 2,8 mln ludzi. Eksperci wyliczają, że otyłość prowadzi do ok. 200 powikłań zdrowotnych. Najpowszechniejsze to cukrzyca, nadciśnienie tętnicze, choroba niedokrwienna serca, zawały i nowotwory. Są to zagrożenia dla konkretnych, ale jednocześnie powodują one znaczne obciążenie dla systemu ochrony zdrowia. Bezpośrednie koszty leczenia otyłości w Polsce to 5 mld zł, a uwzględniając także koszty pośrednie jest to kwota ponad trzykrotnie większa, co stanowi ok. 20 proc. rocznych wydatków na ochronę zdrowia w Polsce.