Jak być eko – najlepsze nawyki ekologiczne

Prawie wszyscy wiemy, że ekologia to między innymi sprzątanie po sobie i segregacja śmieci, czy oszczędzanie prądu i wody (np. szybki prysznic zamiast długiej kąpieli). Istnieje jednak przecież wiele innych dobrych nawyków ekologicznych. Jak jeszcze można przyczynić się do ochrony środowiska?



Ograniczać mięso i nabiał w diecie na rzecz warzyw.



Piec jednocześnie kilka potraw w piekarniku.



Kwiaty i zioła podlewać deszczówką lub wodą z mycia owoców i warzyw.



Stworzyć domowy kompostownik (jako nawóz dla roślin doniczkowych można wykorzystać m.in. fusy po kawie i herbacie i innych ziołach czy skorupki jaj).



Ekologia podczas zakupów spożywczych to z kolei dokładne planowanie i kupowanie tylko naprawdę potrzebnych produktów. Żeby ograniczyć ilość marnowanego jedzenia, warto również układać na jednej półce w lodówce produkty z najkrótszą datą spożycia. Pozostałości jedzenia można też wykorzystać do innych potraw (np. na zupę lub do zapiekanki).

W wielu przypadkach nie zawsze trzeba kupować nowy produkt – czasem można go zastąpić sprawnym, ale używanym lub naprawić coś, co się zepsuło. Niepotrzebne przedmioty i sprzęty lepiej z kolei sprzedać, wymienić lub po prostu oddać komuś, komu się przydadzą, niż wyrzucać. Można też użyć ich w inny sposób (np. stare, nienoszone ubrania przerobić na ściereczki).

Odpowiedzialna konsumpcja, czyli jak dbać o środowisko podczas zakupów

Dobre nawyki ekologiczne to nie tylko ograniczanie konsumpcji. Bądź co bądź, wszyscy na co dzień kupujemy produkty spożywcze, a od czasu do czasu potrzebujemy nowych ubrań, mebli i szeregu innych artykułów. Jak być eko podczas zakupów? Wybierając ekologiczne produkty.

Przykłady towarów, które przyczyniają się do ochrony środowiska, są bardzo liczne i da się je znaleźć choćby w modzie. Pierwszy to odzież z bawełny ekologicznej, która posiada certyfikat GOTS (Global Organic Textile Standard). Przy wytwarzaniu tych produktów cały łańcuch produkcyjny zapewnia zgodność z kryteriami środowiskowymi i społecznymi. Oznacza to m.in., że przy uprawie bawełny organicznej stosuje wyłącznie naturalne nawozy, co pozwala oszczędzać wodę – nawet do 434 litrów na 1 koszulkę. Co ważne odzież z bawełny ekologicznej oprócz zalet środowiskowych jest też bezpieczna dla alergików i zdrowsza dla skóry niż ta ze zwykłej bawełny.

Coraz częściej można też znaleźć buty i odzież (zwłaszcza sportową i plażową), w których produkcji wykorzystuje się materiały z recyklingu. Zwykły poliester nie jest szczególnie ekologicznym materiałem, ale ten powstający z przetworzonych butelek PET – już tak. Podobnie jak włókno ECONYL, czyli nylon z recyklingu, wytwarzany z sieci rybackich i innych nylonowych odpadów wyławianych z mórz i oceanów lub pozyskiwanych ze składowisk śmieci.

Inne ekologiczne materiały to włókna celulozowe wytwarzane z surowców roślinnych, takie jak wiskoza, modal czy lyocell (sztuczny jedwab, znany także jako TENCEL). Rzecz jasna, w tym przypadku kluczowe znaczenie ma pochodzenie drewna użytego do produkcji. Dotyczy to nie tylko tkanin, ale tym bardziej papieru, mebli i innych produktów drewnianych. Warto stawiać na towary wykonane z surowców drzewnych z lasów posiadających certyfikat FSC (Forest Stewardship Council). Organizacja FSC dba o zrównoważoną gospodarkę leśną, która uznaje lasy za kluczowy element ekosystemów.

Kupując artykuły spożywcze, warto z kolei czytać etykiety i składy żywności oraz wybierać te produkty, które pochodzą ze zrównoważonych upraw i hodowli. Dobrym przykładem jest kawa ekologiczna, która posiada certyfikaty Rainforest Alliance i Fairtrade. Zrównoważona uprawa kawy pomaga chronić glebę, bo nie stosuje się w niej pestycydów ani nawozów chemicznych. Ponadto, częścią procesu powstawania kawy ekologicznej jest także wsparcie plantatorów tak, by opłacało im się dbać o żyzność gleby i ochronę klimatu.

Biznes i konsumenci – jak mogą wspólnie działać na rzecz ochrony środowiska?

Odpowiedzialna konsumpcja skłania firmy do tego, by angażowały się w ochronę środowiska. Im więcej ludzi zastanawia się, jak być eko i zwraca uwagę, czy ich zakupy przyczyniają się do zrównoważonego rozwoju, tym bardziej biznes będzie brał pod uwagę ekologię. Coraz więcej przedsiębiorstw przyjmuje koncepcję społecznej odpowiedzialności biznesu, zgodnie z którą, firmy powinny uwzględniać w strategii działania nie tylko cele biznesowe, ale też interesy społeczne, w tym ochronę środowiska.

Jedna z takich marek jest Tchibo, która wykorzystuje w produkcji odzieży bawełnę ekologiczną (pochodzi z niej 86% ubrań bawełnianych w ofercie), materiały z recyklingu i eko włókna celulozowe. Ponadto prawie 2/3 papieru, drewna i surowców drewnopochodnych w towarach Tchibo pochodzi już ze zrównoważonej gospodarki leśnej. Natomiast kawy Tchibo takie jak: Barista, Privat Kaffee oraz Caffissimo to kawy ekologiczne.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat tego, w jaki sposób Tchibo wspiera zrównoważony rozwój, wejdź na stronę: https://www.tchibo.pl/zrownowazony-rozwoj-w-tchibo-c400107040.html. Znajdziesz tam szczegółowe informacje o tym, jak firma dba o środowisko dzięki recyklingowi, wykorzystaniu surowców ze zrównoważonych upraw i innym działaniom ekologicznym.