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Pijesz na czczo, przed śniadaniem czarną herbatę? Tak to wpływa na Twój organizm

Beata Zatońska
Beata ZatońskaDziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni.
dzisiaj, 09:03
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Herbata
Herbata do śniadania to dobry wybór?/Shutterstock
Jedni piją rano filiżankę kawy, inni nie wyobrażają sobie śniadania bez aromatycznej, czarnej herbaty. Naukowcy sprawdzili, jak działa na organizm człowieka szklanka czarnej herbaty wypita na czczo. Czarna herbata do śniadania to dobry pomysł?

English Breakfast to klasyczna odmiana brytyjskiej herbaty. Jest intensywna, ma bogaty aromat. Brytyjczycy pijają ją chętnie nie tylko na śniadanie, ale też przez cały dzień. To naród, który świetnie zna się na herbacie. Czy ze zdrowotnego punktu widzenia warto pić rano czarną herbatę? Czy może warto wybrać inny napój?

Właściwości czarnej herbaty

Herbata to w Polsce jeden z najpopularniejszych napojów. Sprzyja odpoczynkowi i pogawędkom. Polacy chętnie piją herbatę o każdej porze dnia, do posiłku i po nim. Jak się okazuje, nie każda pora na picie herbaty jest dobra. Kiedy lepiej zrezygnować z herbaty? Wyjaśniamy! Herbata to nie tylko smakowity napój. Zawiera wiele cennych składników, w tym alkaloidy takie jak teina (kofeina), teobromina i teofilina, a także garbniki (np. tanina), polifenole (w tym flawonoidy i katechiny), witaminy (C, E, B1, B2, K, PP), minerały (żelazo, magnez, wapń, fluor, miedź, mangan) i olejki eteryczne.

To się dzieje, gdy pijemy herbatę na czczo

Picie herbaty przynosi wiele korzyści zdrowotnych. Herbata doskonale pobudza, ale nie każda pora na ten napój jest dobra. Eksperci nie mają wątpliwości, wypijanie rano szklanki herbaty na pusty żołądek, może bardziej zaszkodzić niż pomóc. Co ciekawe, najlepiej nie serwować jej również do śniadania. Herbata polecana jest dopiero po posiłku. Taki wpływ na organizm może mieć herbata, wypita na czczo.

  • Zaburza metabolizm
  • powoduje problemy z trawieniem, których efektem mogą być zaparcia
  • hamuje wchłanianie soli mineralnych i niektórych witamin - np. miedzy i chromu
  • nadmiernie pobudza produkcję soków trawiennych, co powoduje nudności
  • może powodować odwodnienie - zawiera pewne ilości kofeiny, która może działać moczopędnie i potencjalnie wpływać na poziom hydratacji

Co pić do śniadania?

Do śniadania najlepiej pić wodę, która nawodni organizm, lub herbaty ziołowe, które nie utrudniają wchłaniania żelaza. Kawa i czarna herbata mogą przeszkadzać we wchłanianiu żelaza, dlatego najlepiej pić je ok. 20-30 minut po posiłku.

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Bawarka - lepszy wybór?

Bawarka to herbata z mlekiem, parzoną na sposób angielski. W opracowaniu z końca XX w. przepis na bawarkę wskazuje, że do gorącego mleka dolewa się napar herbaciany. Bawarka, wbrew powszechnie panującemu mitowi, nie wpływa na produkcję mleka i młodych mam. Badania naukowe, których tematem była bawarka wykazały, że mleko zmniejsza działanie zawartych w herbacie antyoksydantów, których zadaniem jest wzmocnienie układu odpornościowego naszego organizmu.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: zdrowieśniadanieherbata
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Beata Zatońska
Beata Zatońska
Dziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni.
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