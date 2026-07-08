Ministerstwo Zdrowia zapowiada rewolucję w zapisach na zabiegi planowe: e-kolejka do szpitali jeszcze w tym roku

Celem projektu jest zwiększenie transparentności oraz zapewnienie wszystkim pacjentom równych zasad dostępu do leczenia.

Ministerstwo Zdrowia zapowiada rewolucję w zapisach na zabiegi planowe: jak ma działać e-kolejka do szpitala

Nowy system obejmie zapisy na zabiegi planowe, czyli te, na które pacjenci często czekają wiele miesięcy. Według Ministerstwa Zdrowia każdy pacjent będzie mógł sprawdzić swoje miejsce w kolejce oraz uzyskać informacje o placówkach, w których dany zabieg można wykonać najszybciej. System ma również umożliwić świadomy wybór szpitala. Pacjent będzie mógł porównać dostępne placówki i zdecydować, gdzie chce się leczyć, kierując się zarówno czasem oczekiwania, jak i własną oceną jakości świadczeń. Resort podkreśla, że nowe rozwiązanie ma wyeliminować niejasne zasady zapisów oraz sytuacje, w których część pacjentów uzyskuje szybszy dostęp do leczenia dzięki prywatnym wizytom lub nieformalnym ścieżkom.

Ministerstwo Zdrowia zapowiada rewolucję w zapisach na zabiegi planowe

Zapowiadane zmiany są odpowiedzią na oczekiwania premiera Donalda Tuska, który zobowiązał Ministerstwo Zdrowia i Narodowy Fundusz Zdrowia do przygotowania propozycji usprawniających funkcjonowanie systemu. Impulsem do prac nad reformą były informacje o nieprawidłowościach dotyczących zapisów na zabiegi w Szpitalu Południowym w Warszawie. Sprawa wywołała dyskusję o przejrzystości kolejek i równym dostępie pacjentów do świadczeń finansowanych ze środków publicznych. Ministerstwo zapowiada, że e-kolejka ma ograniczyć uznaniowość przy kwalifikowaniu pacjentów i zwiększyć zaufanie do publicznej ochrony zdrowia.

Nie tylko e-kolejka. Resort planuje kolejne zmiany

Elektroniczny system zapisów jest tylko jednym z elementów przygotowywanej reformy. Ministerstwo Zdrowia zapowiada również przyspieszenie wdrażania centralnej rejestracji pacjentów, która ma ułatwić umawianie wizyt i ograniczyć problem wielokrotnych zapisów do różnych placówek. W planach znalazły się także zmiany dotyczące organizacji pracy szpitali. Resort chce zwiększyć przejrzystość zasad zatrudniania lekarzy, wprowadzić lepszą kontrolę grafików pracy oraz zmienić sposób wyceny części świadczeń medycznych. Zapowiedziano również działania mające ograniczyć tzw. kominy płacowe oraz wprowadzenie sankcji za omijanie kolejek i faworyzowanie wybranych pacjentów. Przewidziana jest także reorganizacja części publicznych szpitali.

Kiedy e-kolejka zacznie działać

Ministerstwo Zdrowia zakłada, że elektroniczna kolejka do zabiegów planowych zostanie uruchomiona jeszcze przed końcem roku. Jeśli harmonogram zostanie dotrzymany, pacjenci po raz pierwszy będą mogli na bieżąco śledzić swoje miejsce w kolejce oraz sprawdzić, gdzie najszybciej wykonają potrzebny zabieg. Resort liczy, że nowe rozwiązanie zwiększy przejrzystość systemu, skróci czas oczekiwania na leczenie i ograniczy nieprawidłowości związane z zapisami do szpitali. To jedna z najbardziej oczekiwanych zmian w ochronie zdrowia, która ma ułatwić pacjentom dostęp do planowych świadczeń i zwiększyć zaufanie do publicznego systemu.