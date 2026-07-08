Dziennik Gazeta Prawana logo

Ministerstwo Zdrowia zapowiada rewolucję w zapisach na zabiegi planowe: e-kolejka do szpitali jeszcze w tym roku

Ewa Kranz
Ewa KranzAutorka specjalizująca się w tworzeniu i redagowaniu treści dotyczących zdrowia
33 minut temu
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
pielęgniarki, szpital
Ministerstwo Zdrowia zapowiada rewolucję w zapisach na zabiegi planowe: e-kolejka do szpitali jeszcze w tym roku/Shutterstock
Pacjenci mają zyskać większą kontrolę nad kolejkami do szpitali. Ministerstwo Zdrowia zapowiedziało uruchomienie e-kolejki do zabiegów planowych, która ma zapewnić przejrzyste zasady zapisów i ograniczyć możliwość omijania kolejki. Nowe rozwiązanie ma zostać wdrożone jeszcze do końca roku i będzie elementem szerszej reformy systemu ochrony zdrowia.

Celem projektu jest zwiększenie transparentności oraz zapewnienie wszystkim pacjentom równych zasad dostępu do leczenia.

Ministerstwo Zdrowia zapowiada rewolucję w zapisach na zabiegi planowe: jak ma działać e-kolejka do szpitala

Nowy system obejmie zapisy na zabiegi planowe, czyli te, na które pacjenci często czekają wiele miesięcy. Według Ministerstwa Zdrowia każdy pacjent będzie mógł sprawdzić swoje miejsce w kolejce oraz uzyskać informacje o placówkach, w których dany zabieg można wykonać najszybciej. System ma również umożliwić świadomy wybór szpitala. Pacjent będzie mógł porównać dostępne placówki i zdecydować, gdzie chce się leczyć, kierując się zarówno czasem oczekiwania, jak i własną oceną jakości świadczeń. Resort podkreśla, że nowe rozwiązanie ma wyeliminować niejasne zasady zapisów oraz sytuacje, w których część pacjentów uzyskuje szybszy dostęp do leczenia dzięki prywatnym wizytom lub nieformalnym ścieżkom.

Ministerstwo Zdrowia zapowiada rewolucję w zapisach na zabiegi planowe

Zapowiadane zmiany są odpowiedzią na oczekiwania premiera Donalda Tuska, który zobowiązał Ministerstwo Zdrowia i Narodowy Fundusz Zdrowia do przygotowania propozycji usprawniających funkcjonowanie systemu. Impulsem do prac nad reformą były informacje o nieprawidłowościach dotyczących zapisów na zabiegi w Szpitalu Południowym w Warszawie. Sprawa wywołała dyskusję o przejrzystości kolejek i równym dostępie pacjentów do świadczeń finansowanych ze środków publicznych. Ministerstwo zapowiada, że e-kolejka ma ograniczyć uznaniowość przy kwalifikowaniu pacjentów i zwiększyć zaufanie do publicznej ochrony zdrowia.

Nie tylko e-kolejka. Resort planuje kolejne zmiany

Elektroniczny system zapisów jest tylko jednym z elementów przygotowywanej reformy. Ministerstwo Zdrowia zapowiada również przyspieszenie wdrażania centralnej rejestracji pacjentów, która ma ułatwić umawianie wizyt i ograniczyć problem wielokrotnych zapisów do różnych placówek. W planach znalazły się także zmiany dotyczące organizacji pracy szpitali. Resort chce zwiększyć przejrzystość zasad zatrudniania lekarzy, wprowadzić lepszą kontrolę grafików pracy oraz zmienić sposób wyceny części świadczeń medycznych. Zapowiedziano również działania mające ograniczyć tzw. kominy płacowe oraz wprowadzenie sankcji za omijanie kolejek i faworyzowanie wybranych pacjentów. Przewidziana jest także reorganizacja części publicznych szpitali.

Kiedy e-kolejka zacznie działać

Ministerstwo Zdrowia zakłada, że elektroniczna kolejka do zabiegów planowych zostanie uruchomiona jeszcze przed końcem roku. Jeśli harmonogram zostanie dotrzymany, pacjenci po raz pierwszy będą mogli na bieżąco śledzić swoje miejsce w kolejce oraz sprawdzić, gdzie najszybciej wykonają potrzebny zabieg. Resort liczy, że nowe rozwiązanie zwiększy przejrzystość systemu, skróci czas oczekiwania na leczenie i ograniczy nieprawidłowości związane z zapisami do szpitali. To jedna z najbardziej oczekiwanych zmian w ochronie zdrowia, która ma ułatwić pacjentom dostęp do planowych świadczeń i zwiększyć zaufanie do publicznego systemu.

Zobacz również
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: szpitalMinisterstwo Zdrowiazabieg
Ewa Kranz
Ewa Kranz

Autorka specjalizująca się w tworzeniu i redagowaniu treści dotyczących zdrowia, dobrego samopoczucia i stylu życia. Tworzy teksty, które mają na celu nie tylko zaciekawić, ale też pomóc Czytelnikom lepiej dbać o siebie - bez nadmiaru medycznego żargonu, za to z naciskiem na rzetelność i prosty przekaz.

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraMinisterstwo Zdrowia zapowiada rewolucję w zapisach na zabiegi planowe: e-kolejka do szpitali jeszcze w tym roku »
Zobacz
|
Jackowski
Jasnowidz Jackowski przepowiada wojnę. Podaje konkretne lata
Przepis na walkę z grzybicą i zmęczeniem nóg
Sposób na walkę z grzybicą stóp i zmęczeniem nóg. Wsyp tę przyprawę do miski z ciepłą wodą
Bluszcz drzewo drzewa Trees,And,Ivy,On,Ground,In,A,City,Park,,Spring
Niemiec odwiedził polski park po 22:00. "Nie mogę uwierzyć”
PRL
QUIZ. Życie w PRL. Dla młodych to apogeum możliwości. Znasz z autopsji? 12/12 masz w kieszeni
Nowa Dacia Striker
Nowa Dacia Striker odleciała z ceną i stylem. Kosztuje znacznie mniej niż rywale
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj