Mit "zasady pięciu sekund". Brak potwierdzenia w nauce

Jak wskazuje profesor John Tregoning, ekspert w dziedzinie immunologii szczepionek z Imperial College London, przeprowadzone badania nie pozostawiają złudzeń: bakterie nie potrzebują czasu, aby przenieść się z podłogi na żywność. Dzieje się to niemal natychmiast po wystąpieniu kontaktu.

Wspomniane eksperymenty, w których na różne powierzchnie (m.in. drewno, stal, płytki czy dywan) upuszczano m.in. chleb, żelki czy arbuza, wykazały, że przenoszenie drobnoustrojów zachodzi bezzwłocznie. Największe zagrożenie odnotowano w przypadku produktów o wysokiej zawartości wody, które miały styczność z twardymi powierzchniami, takimi jak płytki czy stal.

Zagrożenia nawet na czystych powierzchniach

Bakterie mogą przeżyć na powierzchniach znacznie dłużej, niż powszechnie sądzimy. Badania z wykorzystaniem gotowanej kiełbasy wykazały, że drobnoustroje mogą przenosić się na żywność nawet z powierzchni, na których znalazły się kilka godzin wcześniej. Niektóre bakterie zachowują zdolność do przeniesienia nawet przez blisko dobę, co oznacza, że nawet pozornie czyste miejsce może stanowić zagrożenie.

Czy płukanie pod kranem jest skuteczne?

Eksperci ostrzegają przed pokładaniem zbyt dużej wiary w płukanie upuszczonego jedzenia pod bieżącą wodą. Taka metoda nie gwarantuje usunięcia wszystkich bakterii, zwłaszcza w przypadku produktów wilgotnych lub o miękkiej strukturze.

W konkluzji profesor Tregoning podkreśla, że najbezpieczniejszym rozwiązaniem w sytuacji kontaktu żywności z podłogą jest jej wyrzucenie. Szczególną czujność powinny zachować osoby z obniżoną odpornością oraz właściciele zwierząt, które mogą nanosić zanieczyszczenia na swoich łapach.

Źródło: Polskiobserwator