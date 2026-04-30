Częste drzemki u seniora? To nie tylko zmęczenie. Naukowcy mówią o poważnym sygnale ostrzegawczym

Weronika Papiernik
oprac. Weronika Papiernik
wczoraj, 14:04
Niewinna drzemka czy sygnał ostrzegawczy? Nowe badania łączą sen w ciągu dnia z wyższym ryzykiem zgonu/Shutterstock
Naukowcy ze Stanów Zjednoczomnych, po trwających niemal dwie dekady badaniach, wskazują na alarmujący związek między wzorcami snu seniorów a ich stanem zdrowia. Wyniki badań dowodzą, że częste, długie oraz poranne drzemki nie są jedynie kwestią zmęczenia, lecz mogą stanowić sygnał poważnych schorzeń układu krążenia, chorób neurodegeneracyjnych oraz zwiększonej śmiertelności.

Nowe badania ujawniają, że wraz z wiekiem drzemki mogą być łatwym do wykrycia sygnałem ostrzegawczym chorób współistniejących lub pogarszającego się stanu zdrowia. Nowe badanie przeprowadzone przez naukowców z Mass General Brigham and Rush University Medical Center objęło 1338 osób starszych i trwało nawet 19 lat, monitorując nawyki związane z drzemkami i związane z nimi wskaźniki śmiertelności. Stwierdzono, że dłuższe, częstsze i poranne drzemki wiązały się z wyższą śmiertelnością.

Wyniki ich badań opublikowano w czasopiśmie JAMA Network Open.

Matura 2026: Sen przed egzaminem – ile godzin potrzeba, by dobrze wypaść na maturze?

O czym mogą świadczyć drzemki?

Nadmierne drzemki w późniejszym wieku wiążą się z neurodegeneracją, chorobami układu krążenia, a nawet większą zachorowalnością, ale wiele z tych ustaleń opiera się na samoocenie nawyków drzemkowych i pomija takie wskaźniki, jak czas i regularność tych drzemek – powiedział główny autor badania, dr Chenlu Gao, badacz w Katedrze Anestezjologii w Mass General Brigham.

Nasze badanie jest jednym z pierwszych, które wykazało związek między obiektywnie mierzonymi wzorcami drzemek a śmiertelnością. Sugeruje ono, że monitorowanie wzorców drzemek ma ogromną wartość kliniczną w celu wczesnego wykrywania problemów zdrowotnych - dodał.

Od 20 proc. do 60 proc. osób starszych korzysta z drzemek. Chociaż rzadkie drzemki mogą być regenerujące, nadmierne drzemki w ciągu dnia w podeszłym wieku wiążą się z wieloma problemami zdrowotnymi.

Począwszy od 2005 roku, uczestnicy nosili monitory aktywności na nadgarstkach przez 10 dni, aby mierzyć dane dotyczące snu i aktywności. Zespół wyodrębnił wzorce snu z obszernych danych dotyczących snu i aktywności oraz zmapował długość drzemek, ich częstotliwość, porę dnia oraz zmienność w ciągu dnia.

Większe ryzyko zgonu - pora ma znaczenie

Każda dodatkowa godzina drzemki w ciągu dnia wiązała się z około 13 proc. wyższym ryzykiem zgonu; każda dodatkowa drzemka w ciągu dnia wiązała się z około 7 proc. wyższym ryzykiem zgonu; osoby śpiące rano miały o 30 proc. wyższe ryzyko zgonu w porównaniu z osobami śpiącymi po południu. Nieregularne drzemki nie wiązały się ze zwiększonym ryzykiem zgonu.

Należy zauważyć, że to korelacja, a nie związek przyczynowo-skutkowy. Nadmierne drzemki prawdopodobnie wskazują na choroby współistniejące, schorzenia przewlekłe, zaburzenia snu lub zaburzenia rytmu dobowego – powiedział Gao. Teraz, gdy wiemy, że istnieje silna korelacja między wzorcami drzemek a wskaźnikami śmiertelności, możemy argumentować za wdrożeniem przenośnych urządzeń do pomiaru drzemek w ciągu dnia, aby przewidywać stan zdrowia i zapobiegać jego dalszemu pogarszaniu się - komentował badacz.

Weronika Papiernik
oprac. Weronika Papiernik
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraCzęste drzemki u seniora? To nie tylko zmęczenie. Naukowcy mówią o poważnym sygnale ostrzegawczym »
Aktualny horoskop miesięczny na maj 2026 Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby
