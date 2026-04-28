Papieski przysmak i zapomniany skarb PRL-u. Oto niezwykłe owoce dla serca

Weronika Papiernik
wczoraj, 09:23
[aktualizacja wczoraj, 09:25]
Papieski przysmak i zapomniany skarb PRL-u. Oto niezwykłe owoce dla serca
Te dwa niezwykłe owoce, które zawierają potężną dawką witamin wspierających serce i odporność powinny na stałe zagościć w Twoim jadłospisie. Dowiedz się, dlaczego papieski przysmak oraz nieco zapomniany polski skarb z czasów PRL-u są tak zdrowe.

Kantalupa: Papieski przysmak o potężnych właściwościach

Kantalupa (łac. Cucumis melo var. cantaloupensis) to odmiana melona cukrowego, która swoją nazwę zawdzięcza włoskiej miejscowości Cantalupo. To właśnie tam po raz pierwszy wyhodowano ten owoc z przeznaczeniem dla Watykanu, skąd trafił prosto do ogrodów papieskich.

Miechunka: CRISPR zmienia niepozorny owoc w gwiazdę przyszłego rolnictwa
Miechunka: CRISPR zmienia niepozorny owoc w gwiazdę przyszłego rolnictwa

Wartości odżywcze i wpływ na zdrowie

Kantalupa to prawdziwa "bomba witaminowa", która mimo słodkiego smaku jest niskokaloryczna (tylko 34 kcal/100 g).

Jej najważniejszym atutem jest ogromna zawartość witaminy C, która pokrywa aż 61 proc. dziennego zapotrzebowania, dzięki czemu owoc ten skutecznie buduje odporność, działa jako silny antyoksydant i chroni organizm przed infekcjami. Obecność beta-karotenu (witaminy A) sprawia, że regularne spożywanie kantalupy wyraźnie poprawia kondycję skóry oraz wspiera prawidłowe widzenie. Co więcej, wysoka zawartość potasu czyni z tego melona naturalny lek wspomagający pracę serca i regulujący ciśnienie w całym układzie krwionośnym, a dodatek witaminy B6, kwasu foliowego i błonnika kompleksowo wspiera metabolizm.

Równie imponująco pod względem zdrowotnym prezentuje się nieszpułka, która stanowi doskonałe wsparcie dla układu nerwowego i funkcji poznawczych. Dzięki bogactwu witamin z grupy B, owoc ten realnie poprawia pamięć oraz ułatwia koncentrację, co czyni go idealnym składnikiem diety dla osób pracujących umysłowo. Podobnie jak kantalupa, nieszpułka dostarcza witamin A i C, wzmacniając barierę ochronną organizmu i dbając o zdrowie oczu. Jej unikalną cechą jest niezwykle korzystny wpływ na pracę jelit oraz metabolizm, co w połączeniu z właściwościami wspomagającymi pracę serca, czyni ją kompletnym, lokalnym superowocem o wszechstronnym działaniu regenerującym.

Nieszpułka: Zapomniany polski "superowoc"

Jeśli szukasz lokalnej alternatywy dla egzotycznych owoców, warto przypomnieć sobie o nieszpułce. Choć dziś nieco zapomniana, w czasach PRL-u cieszyła się w Polsce dużą popularnością.

Owoce nieszpułki rosną na krzewach i swoim wyglądem przypominają małe jabłka. Można je spożywać na surowo, ale doskonale sprawdzają się również jako dodatek do sałatek i deserów.

Źródło: Interia

Powiązane
stragan warzywa owoce jesień
Ten owoc jest zdrowszy od jabłka i pomarańczy. Ale wiele osób o nim zapomina
smoczy owoc, pitaja
Mało kto go kupuje, a to błąd. Ten owoc rewelacyjnie wpływa na serce
Czarna porzeczka bomba witaminowa
Bomba witaminowa. Ma więcej witaminy C niż cytryna. Polacy omijają ten owoc
Prawdziwy egzamin z życia w PRL. Pytanie 12 odsiewa udających ekspertów
Policjanci kontrolują kierowcę i samochód
Wchodzi nowe obowiązkowe wyposażenie samochodu. Rząd zdecydował, oto zmiany
ZNP, Broniarz
Nauczyciele grożą strajkiem w czasie matur. Związek postawił MEN ultimatum
