Kantalupa: Papieski przysmak o potężnych właściwościach

Kantalupa (łac. Cucumis melo var. cantaloupensis) to odmiana melona cukrowego, która swoją nazwę zawdzięcza włoskiej miejscowości Cantalupo. To właśnie tam po raz pierwszy wyhodowano ten owoc z przeznaczeniem dla Watykanu, skąd trafił prosto do ogrodów papieskich.

Wartości odżywcze i wpływ na zdrowie

Kantalupa to prawdziwa "bomba witaminowa", która mimo słodkiego smaku jest niskokaloryczna (tylko 34 kcal/100 g).

Jej najważniejszym atutem jest ogromna zawartość witaminy C, która pokrywa aż 61 proc. dziennego zapotrzebowania, dzięki czemu owoc ten skutecznie buduje odporność, działa jako silny antyoksydant i chroni organizm przed infekcjami. Obecność beta-karotenu (witaminy A) sprawia, że regularne spożywanie kantalupy wyraźnie poprawia kondycję skóry oraz wspiera prawidłowe widzenie. Co więcej, wysoka zawartość potasu czyni z tego melona naturalny lek wspomagający pracę serca i regulujący ciśnienie w całym układzie krwionośnym, a dodatek witaminy B6, kwasu foliowego i błonnika kompleksowo wspiera metabolizm.

Równie imponująco pod względem zdrowotnym prezentuje się nieszpułka, która stanowi doskonałe wsparcie dla układu nerwowego i funkcji poznawczych. Dzięki bogactwu witamin z grupy B, owoc ten realnie poprawia pamięć oraz ułatwia koncentrację, co czyni go idealnym składnikiem diety dla osób pracujących umysłowo. Podobnie jak kantalupa, nieszpułka dostarcza witamin A i C, wzmacniając barierę ochronną organizmu i dbając o zdrowie oczu. Jej unikalną cechą jest niezwykle korzystny wpływ na pracę jelit oraz metabolizm, co w połączeniu z właściwościami wspomagającymi pracę serca, czyni ją kompletnym, lokalnym superowocem o wszechstronnym działaniu regenerującym.

Nieszpułka: Zapomniany polski "superowoc"

Jeśli szukasz lokalnej alternatywy dla egzotycznych owoców, warto przypomnieć sobie o nieszpułce. Choć dziś nieco zapomniana, w czasach PRL-u cieszyła się w Polsce dużą popularnością.

Owoce nieszpułki rosną na krzewach i swoim wyglądem przypominają małe jabłka. Można je spożywać na surowo, ale doskonale sprawdzają się również jako dodatek do sałatek i deserów.

