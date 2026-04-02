Spór Pfizer-Polska

Spór Pfizer–Polska dotyczy nieodebranych i nieopłaconych szczepionek przeciw COVID-19. Polski rząd w 2022 roku odmówił przyjęcia kolejnych dostaw. Powołano się na "nadzwyczajne okoliczności, w tym skutki wojny w Ukrainie". Pfizer i BioNTech uznały to jednak za zerwanie umowy i pozwały Polskę, domagając się ok. 5,6 mld zł za 60 mln dawek, plus odsetki i koszty.

Polska nie zamierza akceptować porażki w sporze z farmaceutycznym gigantem. Jak donosi serwis Rynek Zdrowia, polska strona złoży apelację od niekorzystnego orzeczenia sądu w Brukseli. Stawka jest ogromna - to już nie tylko kwestia wypłaty ponad 5,6 mld zł odszkodowania wraz z odsetkami, ale również konieczność zakupu aż 60 mln dawek szczepionek do 2028 roku. Sytuacja jest patowa, a rozważane obecnie rozwiązania wydają się momentami wręcz nierealne.

Według portalu, Polska odwoła się od wyroku. Jednak nakaz sądu mówi jasno: już teraz musimy zapłacić całą kwotę.

Polska przegrała z Pfizerem. Scenariusze działań

Jak wyjaśnia serwis, "Polska mogłaby wnioskować o wstrzymanie wykonalności wyroku do czasu rozstrzygnięcia apelacji". Nie musielibyśmy płacić odszkodowania od razu. Jednak, jak tłumaczy portal, gdyby Polska przegrała apelację, to musiałaby zapłacić też dodatkowe setki milionów lub ponad miliard odsetek.

Kolejny scenariusz zakłada, że Polska mogłaby prosić o przechowanie pieniędzy w depozycie do czasu rozstrzygnięcia apelacji, jako zabezpieczenie. Jednak to mogłoby się stać za zgodą Pfizera.

Trzecia opcja, najmniej prawdopodobna zakłada zapłacenie od razu pełnej kwoty, bez apelacji.

"Zaczęły się nerwowe poszukiwania"

Okazuje się jednak, że nikt nie spodziewał się takiego wyroku i tych pieniędzy fizycznie nie ma. Portal donosi, że "zaczęły się nerwowe poszukiwania źródła finansowania". Ministerstwo Finansów i Ministerstwo Zdrowia będą przerzucać sobie sprawę.

Jeżeli premier i minister finansów zapłacą ze swoich budżetów karę, to dotknie to pacjentów i system zdrowia.

Jak wskazuje serwis wyrok zobowiązuje Polskę do odebrania 64 mln 8 tys. 51 dawek, w terminie trzech lat od wydania wyroku.

Odpowiedź Pfizera

Pfizer w oficjalnym komunikacie przesłanym do Rynku Zdrowia pisze, że "oczekuje teraz, że państwa członkowskie (razem z nami sprawę przegrała także Rumunia ) zastosują się do wyroku sądu".

Kodeks pracy 2026

Sprawę skomentował premier Donald Tusk we wpisie na platformie X. Rząd Morawieckiego zamówił szczepionki na COVID, których nie odebrał i za które nie zapłacił. Polska, a więc my wszyscy, będziemy musieli zapłacić za tę skrajną głupotę PiS ponad 6 miliardów kary" - napisał.