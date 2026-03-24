Niedobór błonnika jest powszechny

Jak wyjaśnia dr Trisha Pasricha, gastroenterolożka i wykładowczyni Harvard Medical School, wiele osób wciąż spożywa go zbyt mało. Najważniejszą rzeczą, jaką większość osób może zrobić dla swojego trawienia, jest spożywanie większej ilości błonnika - tłumaczy ekspertka i dodaje, że jego niedobór jest bardzo powszechny.

Mało kalorii, dużo błonnika, lekki deser, który syci na długo. Zdrowa słodycz bez wyrzutów sumienia
Błonnik wyróżnia się na tle innych makroskładników tym, że opiera się procesom trawiennym w górnym odcinku przewodu pokarmowego. Pełni on rolę prebiotyku, stanowiąc główne źródło energii dla pożytecznej mikrobioty jelitowej. Kiedy bakterie rozkładają błonnik, wytwarzają krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe, które wspierają wyściółkę jelit i zmniejszają stan zapalny - tłumaczy dr Supriya Rao, gastroenterolożka z Integrated Gastroenterology Consultants w Lowell.

Co najlepsze na trawienie?

Jeśli Twoim celem jest wsparcie układu pokarmowego, kiwi to absolutny "must-have" w codziennym jadłospisie. Jak wyjaśnia dr Pasricha, "regularne sięganie po ten owoc może wspierać pracę jelit". Badania kliniczne pokazują, że jedzenie dwóch kiwi dziennie może poprawić wypróżnienia i pomóc złagodzić zaparcia - tłumaczy gastroenterolożka. A to właśnie dzięki błonnikowi, który dobrze wiąże wodę i ułatwia wypróżnianie.

Eksperci tłumaczą , że nie chodzi o jeden "cudowny produkt", lecz o całą dietę. Do kiwi warto dołożyć warzywa, owoce, rośliny strączkowe i pełne ziarna. Twój mikrobiom jelitowy funkcjonuje najlepiej, gdy jesz szeroki wybór produktów roślinnych. Jeśli twoje posiłki są kolorowe, to znaczy, że robisz to dobrze - wyjaśniła dr Rao.

Źródło: parade.com