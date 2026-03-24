Olej rydzowy - właściwości

Jak czytamy na portalu terazgotuje.pl, olej rydzowy jest produkowany z nasion lnianki siewnej (rydz, lennica, ryżyk, lnicznik). Był on kiedyś zamiennikiem tłuszczu zwierzęcego w biedniejszych rodzinach.

Olej ten zawiera kwasy omega-3 i omega-6, które stanowią 90 proc. jego składu. Są to nienasycone kwasy tłuszczowe, które wspierają prawidłowe funkcjonowanie układu krążenia. Zmniejszają ryzyko zawału serca, miażdżycy i udaru mózgu, a nawet obniżają ciśnienie krwi.

Jest on też bogaty w witaminy E, co wspiera regenerację. Dodatkowo zawiera witaminy z grupy B, witaminę A, przez co jest stosowany w pielęgnacji włosów, skóry i paznokci.

Jak stosować olej rydzowy?

Olej rydzowy nie stosuje się do smażenia, ale może być stosowany na zimno. Wystarczą 1-2 łyżeczki na czczo, by pokryć dzienne zapotrzebowanie organizmu na niezbędne nienasycone kwasy tłuszczów i pozytywnie wpływa na zdrowia.

Olej ten można wykorzystać w kuchni (do sałatek, smoothie), jak i w kosmetyce (poprawia kondycję włosów, łagodzi podrażnioną skórę głowy oraz stany zapalne).

Źródło: terazgotuje.pl