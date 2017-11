Człowiek rodzi się z alergią. MIT!

- Oczywiście zdarza się, że alergia rozwija się w wieku niemowlęcym. Tak jest np. w przypadku alergii pokarmowych. Dotyka ona znacznie częściej dzieci niż osób dorosłych i faktycznie dziecko może być alergikiem od bardzo wczesnego okresu swojego życia. Natomiast zazwyczaj alergikami stajemy się w nieco późniejszym wieku, kiedy nasz organizm zaczyna reagować na pewne alergeny w sposób przesadnie silny – tłumaczy ekspert programu „Zdrowa Ona” prof. dr hab. n. med. Bolesław Samoliński, alergolog.

Nie można nagle stać się uczulonym na produkt, który stosuje się od lat. MIT!

Można. Nasz organizm w każdej chwili może zareagować alergią np. na krem, który do tej pory nam służył i był wręcz idealny dla naszej skóry, jak również na leki czy ulubione potrawy. Jeżeli organizm po zetknięciu z jakąś substancją zaczyna reagować na nią uczuleniem, to przy następnym kontakcie z danym czynnikiem będzie reagował podobnie, mimo iż wcześniej nic na to nie wskazywało.

Nietolerancja pokarmowa to to samo, co alergia. MIT!

- Krowie mleko może wywołać alergię, ale też organizm ludzki może go nie tolerować. W Polsce ok. 20–25% dorosłych osób nie trawi mleka, z powodu braku enzymu rozkładającego cukier zawarty w mleku – laktazy. Ich organizm nie toleruje mleka, lecz to nie oznacza, że są alergikami. Różne mogą być objawy, różny jest także mechanizm powstania i sposoby leczenia tych chorób. Z alergii na mleko część dzieci wyrasta. Niektórzy ludzie przez całe życie z powodu braku laktazy mleka nie tolerują. Tendencja ta wzrasta wraz z wiekiem Z kolei celiakia to choroba o podłożu genetycznym, charakteryzująca się nietolerancją glutenu, ale nie jest to alergia – wyjaśnia prof. dr hab. n. med. Bolesław Samoliński.

Alergie to choroby w zupełności dziedziczone. MIT!

Istnieją poszlaki wskazujące na istotny wpływ genów na powstanie alergii – szacuje się, że od 40% do 80% chorych odziedziczyło skłonności alergiczne po swoich przodkach. Istnieje również prawdopodobieństwo, iż wszyscy ludzie mają genetyczną skłonność do alergii, jednak nie u wszystkich osób kończy się ona chorobą. Prawdą jest, iż geny ponoszą dużą odpowiedzialność za choroby alergiczne, jednak warto pamiętać, że nie dziedziczymy samej choroby, lecz jedynie skłonność do niej, a geny zmieniają swoje właściwości pod wpływem czynników środowiskowych, jak wynika z ostatnich badań epigenetycznych. - Jeśli choć jedno z rodziców cierpi na alergię, to uczulenia występują znacznie częściej u dzieci. Prawdopodobieństwo zachorowania wynosi wtedy 20-40%. Gdy oboje rodzice są alergikami, ryzyko pojawienia się uczulenia u dziecka jest dwukrotnie wyższe. Co ważne – symptomy alergii mogą być u każdego z członków rodziny inne - u jednego wystąpi katar sienny, drugi zachoruje na astmę. Inne przyczyny to dbałość o higienę i czystość otoczenia czy stosowanie antybiotyków – dodaje prof. Samoliński.

Nawet jedna tabletka dziennie wystarcza, aby zwalczyć objawy alergii. FAKT!

Mimo, że alergie należą do schorzeń bardzo uciążliwych, mają wiele objawów i bywają bardzo męczące, wystarczy zażywać jedną tabletkę dziennie, aby zwalczyć jej objawy. - Tak jest w przypadku niektórych leków przeciwhistaminowych zawierających lewocetyryzynę, które przyjmowane raz w ciągu dnia, w przypadku leczenia alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa (w tym przewlekłego zapalenia błony śluzowej nosa) oraz przewlekłej idiopatycznej pokrzywki, znacznie poprawia komfort życia pacjenta. Przeświadczenie, że musimy łykać kilka tabletek i to o określonej porze dnia, jest jak najbardziej nieprawdziwe – komentuje dr hab. n. med. Bolesław Samoliński.

Alergia jest chorobą. FAKT!

Wiele osób bagatelizuje ten problem, uznając, że katar czy częste kichanie wiosną to zupełnie naturalna rzecz. A jeśli sytuacja powtarza się co roku to tym bardziej powinno to niepokoić. - Jeśli nie rozumiemy swoich dolegliwości, są one uciążliwe i nawracają przez długi czas należy udać się do lekarza pierwszego kontaktu, który pomoże nam rozwiać wątpliwości i wskaże dalsze leczenie i postępowanie. Proszę pamiętać, że objawy takie jak katar, kaszel, częste kichanie czy też łzawienie, jeśli przebiegają bez gorączki i powtarzają się cyklicznie o określonej porze roku, świadczą o alergii, a nie o przeziębieniu. Alergii więc nie można bagatelizować. Nieleczona, może być przyczyną przewlekłych i poważnych chorób układu oddechowego (np. astma oskrzelowa), układu pokarmowego (zaburzenia wchłaniania, zespoły niedoborowe np. witamin), przewlekłe i uciążliwe zmiany skórne, zaburzenia odporności (np. nawracające infekcje) – dodaje ekspert programu „Zdrowa Ona” lek. med. Magdalena Maria Piórkowska, internista.