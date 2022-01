Minister zdrowia Adam Niedzielski podkreśla, że w tej grupie ryzyko zgonu lub ciężkiego przechorowania jest największe. - Ta pomoc lekarska musi być udzielana stosunkowo wcześniej i stąd obowiązek (badania) – podkreślił.

Reklama

- Ten obowiązek wynika m.in. z tego, że pojawiało się z jednej strony wiele skarg zarówno u Rzecznika Praw Pacjenta jak i w NFZ na to, że jest ograniczona dostępność do możliwości fizykalnego badania, a z drugiej strony mamy przykłady lekarzy, którzy właśnie w taki profesjonalny sposób ratowali pacjentów przed pójściem do szpitala – powiedział szef MZ.

W rozporządzeniu wskazano, że jeśli termin badania upływa w dniu uznanym ustawowo za wolny od pracy lub w sobotę, porada odbywa się następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą.

Pacjenci w wieku ponad 60 lat, skierowani do odbycia izolacji w warunkach domowych przed wejściem regulacji w życie, odbywają ją na wcześniejszych zasadach.

Badanie fizykalne pacjenta, zależnie od stanu klinicznego, może odbyć się w poradni podstawowej opieki zdrowotnej albo podczas wizyty domowej w miejscu pobytu pacjenta.

Reklama

MZ wskazało, że to lekarz podstawowej opieki zdrowotnej podejmuje decyzję na podstawie stanu klinicznego pacjenta o miejscu udzielenia porady.

W ocenie skutków regulacji wskazano, że ze względu na przewidywany znaczny wzrost zakażeń nowym wariantem wirusa SARS-CoV-2 istnieje konieczność zwiększenia poziomu zabezpieczenia opieki przedszpitalnej populacji pacjentów powyżej 60 lat, zakażonych lub podejrzanych o zakażenie, u których ze względu na częstość występowania chorób współistniejących przebieg zakażenia może mieć niekorzystny przebieg.