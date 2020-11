Trzeci raz samorząd województwa pomorskiego i powiaty prowadzą wspólnie program darmowych szczepień przeciw pneumokokom dla osób powyżej 65 lat z grupy podwyższonego ryzyka. Zadanie realizuje spółka Szpitale Pomorskie.

Ponieważ w województwie pomorskim występuje wysoka zapadalność na chorobę pneumokokową wśród seniorów, szczepienia mają na celu przyczynienie się do spadku zachorowalności. Chcemy wyszczepić osoby powyżej 65. roku życia, będące w grupie ryzyka, to znaczy chorujące m.in. na przewlekłą chorobę płuc, wątroby, serca, cukrzycę – wyjaśnił w komunikacie prasowym wiceprezes Zarządu Szpitali Pomorskich Andrzej Zieleniewski.

Rzeczniczka spółki Małgorzata Pisarewicz poinformowała, że z programu korzystają mieszkańcy Gdańska, Gdyni, Sopotu, Słupska i powiatów: bytowskiego, chojnickiego, człuchowskiego, kościerskiego, gdańskiego, kwidzyńskiego, lęborskieg o, tczewskiego, kartuskiego, malborskiego, nowodworskiego, słupskiego, sztumskiego, puckiego i wejherowskiego.

- Szpitale Pomorskie, by zrealizować to zadanie, podpisały umowy z podmiotami medycznymi, które na terenie poszczególnych powiatów już szczepią pacjentów – przekazała Pisarewicz.

Wyjaśniła, że do końca bieżącego roku z bezpłatnych szczepień przeciwko pneumokokom skorzysta łącznie 2791 mieszkańców regionu. Na ten cel przeznaczono ponad 880 tys. zł.

- Zadanie finansowane jest przez samorząd województwa pomorskiego i 18 samorządów powiatowych z Pomorza – dodała.

Szczegółowe informacje i lista miejsc, gdzie można się zaszczepić, są na stronie: www.szpitalepomorskie.eu/pneumokoki.

Samorząd woj. pomorskiego, we współpracy z Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Gdańsku, podjął decyzję o utworzeniu "Regionalnego programu polityki zdrowotnej – Szczepienia przeciwko pneumokokom dla osób 65 plus z grupy ryzyka" w związku z wysoką zapadalnością seniorów na chorobę pneumokokową. Jest to pierwszy partnerski projekt dotyczący polityki zdrowotnej, realizowany na szeroką skalę wspólnie z powiatami. Uzyskał on pozytywną ocenę Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT).

W 2018 r. wprowadzono pilotażową edycję programu. W jej ramach udało się zaszczepić 2102 seniorów z 11 pomorskich powiatów. Rok później zaszczepiono 2153 osób.