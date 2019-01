- Chcielibyśmy przekazać potencjalnym zgłaszającym się i potencjalnym pacjentom, że poprzez to badanie drastycznie zwiększają swoje szanse - mówiąc krótko - przeżycia tego problemu. Pęknięty tętniak aorty brzusznej jest realnym zagrożeniem życia - powiedział w środę dziennikarzom chirurg naczyniowy dr n. med. Tomasz Lipiński. Dodał, że szczeciński szpital wojewódzki jest jedynym ośrodkiem w regionie, który przystąpił do ministerialnego programu badań przesiewowych.

- Poprzez proste, nieinwazyjne badanie przesiewowe za pomocą aparatu USG pacjenci dowiadują się o stanie swojej aorty i tętnic biodrowych, czyli odcinka brzusznego aorty. Stwierdzone ewentualnie poszerzenie, tętniak, rozwarstwienie ściany - te wszystkie patologie mogą być u nich wstępnie wychwycone - zaznaczył chirurg. Podkreślił, że taka informacja przekazywana jest do lekarza rodzinnego, a gdy jest to konieczne, szpital przejmuje dalszą diagnostykę i leczenie pacjenta.

Tętniak aorty brzusznej to wrzecionowate lub workowate poszerzenie odcinka aorty brzusznej lub tętnic biodrowych. Poszerzenie powyżej 4 cm średnicy wymaga - jak powiedział dr Lipiński - "wzmożonego nadzoru" i okresowych badań kontrolnych. - Generalne kryterium polskie do interwencji to dla kobiet 4,5 cm średnicy aorty w odcinku podprzeponowym, dla mężczyzn - 5 cm i wyżej - tłumaczył dr Lipiński.

W szpitalu wojewódzkim uruchomiono specjalną infolinię dla osób, które chciałyby zarejestrować się na badanie. Telefonicznie, pod numerem 693 333 444, odbywa się wstępna rozmowa z kandydatem do badania. Bezwzględnym kryterium jest wiek powyżej 65 lat. - Do tego dochodzą czynniki ryzyka, które są weryfikowane w trakcie rozmowy telefonicznej - wyjaśnił chirurg. Kwalifikowany do badania ma być pacjent, u którego występują przynajmniej dwa takie czynniki. Są nimi: nadciśnienie tętnicze, palenie papierosów, choroba wieńcowa, podwyższony poziom cholesterolu czy miażdżyca tętnic.

Badania profilaktyczne wykonywane będą w piątki w godzinach popołudniowych oraz od rana w soboty w gabinetach Punktu Przyjęć Planowych przy ul. Arkońskiej. Pierwsze badania mają się odbyć w sobotę 26 stycznia.

Ogólnopolski program badań przesiewowych w kierunku tętniaka aorty brzusznej na lata 2018-2020 to część Programu Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2017-2020. Jest finansowany przez Ministerstwo Zdrowia. W całej Polsce ma zostać przebadanych ok. 30 tys. osób, w tym w województwie zachodniopomorskim blisko tysiąc.