Książka o alkoholizmie i terapii

O alkoholizmie, wyparciu, uświadomieniu sobie problemu i pomaganiu innym w pokonaniu nałogu w programie Jest Temat Dziennik.pl mówił Marek Sekielski, pisarz, autor książki "Polska na Odwyku", która właśnie wchodzi do sprzedaży.

Stereotyp osoby uzależnionej

-Klucz był taki, by odczarować stereotyp osoby uzależnionej, jako kogoś, kogo spotykamy na osiedlu, która leży pod ławką, jest brudna i zaniedbana i czasem prosi o pieniądze na piwo czy wino - mówił o swojej nowej książce Marek Sekielski w rozmowie z Piotrem Nowakiem.

Kto może być alkoholikiem? Każdy.

Statystyki pokazują, że osób, które upadły nisko w uzależnieniu jest promil. Jest ich mniej niż kiedyś. Znakomita większość uzależnionych to normalne osoby. To mogę być ja, to może być Pan, to może być nasza sąsiadka, czy dobry kolega, z którym mamy normalne relacje - wstaje rano, jest wyperfumowany, idzie do pracy - mówił Sekielski.

Co się dzieje w głowie alkoholika?

-Małpka to jeden z najczęściej kupowanych towarów w "Żabkach". Każdego wieczoru w głowie alkoholika odbywa się piekło, bo uzależnienie nie jest niczym przyjemnym - powiedział Marek Sekielski, dodając, że większość uzależnionych nie zdaje sobie sprawy z problemu, a z nałogiem potrafi zerwać ok 10 proc.

W książce można znaleźć wywiady m.in. z Borysem Szycem, terapeutką, sportowcem, czy znanym lekarzem.