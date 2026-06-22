Nawodnienie 2.0. Musujące multiwitaminy odpowiadają na potrzeby współczesnego stylu życia

Odpowiedzią na potrzeby osób, które szukają bezpiecznych a zarazem wygodnych rozwiązań wspierających zdrowe nawyki, jest Centrum Vital – nowa linia musujących suplementów diety łączących nawodnienie z witaminami i elektrolitami.

Zdrowe nawadnianie

Regularne picie wody od lat pozostaje jednym z podstawowych zaleceń zdrowego stylu życia. Problem w tym, że codzienne nawyki nadal wyglądają inaczej niż zalecenia ekspertów. Statystyczny Polak wypija średnio ok. 1,6 litra płynów dziennie, podczas gdy Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności rekomenduje ok. 2 litrów dla kobiet i 2,5 litra dla mężczyzn. Coraz częściej szukamy więc rozwiązań, które pomagają zadbać o nawodnienie w sposób prosty, wygodny i łatwy do utrzymania każdego dnia.

Na ten trend odpowiada marka Centrum, wprowadzając nową linię musujących suplementów diety Centrum Vital. To rozwiązanie, które łączy nawodnienie z witaminami, minerałami i składnikami funkcjonalnymi dopasowanymi do wieku i stylu życia.

Nowa linia została stworzona z myślą o osobach, które szukają suplementacji prostej, wygodnej i przyjemnej w codziennym stosowaniu. Musująca forma pomaga łatwiej wyrobić nawyk regularnego picia wody, a jednocześnie wspiera organizm dzięki zawartości elektrolitów takich jak magnez, potas i wapń oraz witamin.

Centrum Vital dostępne jest w trzech wariantach:

Centrum Vital Junior – wspierający nawodnienie, rozwój i odporność dzieci,

Centrum Vital Dorośli – opracowany z myślą o energii, nawodnieniu i odporności,

Centrum Vital Senior – odpowiadający na potrzeby związane z codzienną aktywnością, sprawnością i koncentracją.

Każda formuła zawiera elektrolity oraz zestaw witamin i składników funkcjonalnych dobranych do potrzeb konkretnej grupy wiekowej. Produkty nie zawierają cukru i mają niską zawartość sodu, dzięki czemu mogą być bezpiecznie stosowane codziennie.

Uznana marka

Za nową linią stoi marka Centrum – obecna na rynku od ponad 40 lat i dostępna w ponad 50 krajach. To jedna z najlepiej przebadanych marek multiwitaminowych na świecie, której formuły były przedmiotem licznych publikacji naukowych i badań klinicznych.

– Coraz więcej osób szuka dziś suplementacji, która jest jednocześnie wygodna, przyjemna w stosowaniu i oparta na sprawdzonych rozwiązaniach. Warto jednak pamiętać, że dobór witamin i minerałów najlepiej konsultować z lekarzem lub farmaceutą, aby odpowiadał realnym potrzebom organizmu. Centrum Vital powstało właśnie po to, by wspierać codzienne nawyki związane z nawodnieniem i suplementacją w prosty i bezpieczny sposób – mówi Paulina Kaźmierczak, farmaceutka i ekspertka ds. edukacji Haleon.

Centrum Vital wpisuje się również w rosnącą popularność formatów musujących, które konsumenci cenią za wygodę, smak i łatwość codziennego stosowania. Globalny rynek suplementów musujących rośnie średnio o niemal 9% rocznie, a konsumenci coraz częściej wybierają rozwiązania, które łączą funkcjonalność z przyjemnością stosowania.

Nowa linia Centrum Vital jest już dostępna w aptekach na terenie całej Polski. Zapytaj swojego farmaceutę o to jak wygodnie i smacznie połączyć nawodnienie z bezpieczną i skuteczną suplementacją.

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