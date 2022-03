Czytając książkę, gazetę czy przeglądając informacje w telefonie komórkowym, z każdym kolejnym rokiem odsuwamy je coraz dalej. Znacznie trudniej jest przeskoczyć wzrokiem z komputera lub książki na coś bardziej odległego, na przykład, by zobaczyć coś w telewizorze. Wszystko to są objawy starczowzroczności, która objawia się twardnieniem soczewki, co pogarsza akomodację oka, czyli jego zdolność dostosowania się do widzenia wyraźnie z różnej odległości.

To nieuniknione

Z wiekiem soczewka ulega zesztywnieniu oraz osłabione są zdolności akomodacji oka. Oznacza to, że narząd wzroku traci umiejętność dostosowania ostrości do oglądania przedmiotów znajdujących się w różnych odległościach.

– Ten złożony proces pacjenci odczuwają jako pogorszenie widzenia. Zmiany są niestety nieuchronne – nie można ich zatrzymać, nawet poprzez zdrowy styl życia, co oczywiście nie zwalnia nikogo z dbania o tzw. higienę oczu, na którą składa się odpowiednie oświetlenie w trakcie lektury, prawidłowa odległość oczu od tekstu czy monitora lub robienie przerw w oglądaniu telewizji i czytaniu – mówi dr n. med. Dorota Średzińska-Kita z Humana Medica Omeda w Białymstoku.

U osób krótkowzrocznych z kolei pogarszający się wzrok po 40 może sprawić, że pacjent uzna swoje dotychczasowe okulary za zbyt „mocne”. Może również zacząć czytać bez nich, mimo że wcześniej było to niemożliwe. Złudzenie poprawy widzenia w końcu jednak mija, po czym przychodzi moment, kiedy trzeba zdecydować się na soczewki skupiające.

Jak dbać o wzrok po 40. roku życia?

Naprawdę warto na co dzień troszczyć się o swoje oczy. Codzienne, dobre nawyki mogą pomóc opóźnić proces pogarszania się wzroku po 40. roku życia, ale niestety nie mogą go zatrzymać.

Warto ograniczyć w codziennym menu tłuszcze zwierzęce, a do smażenia wybierać oleje roślinne z pierwszego tłoczenia (oliwa, olej rzepakowy). Trzeba pamiętać, że na dobrą kondycję oczu wpływa odpowiedni poziom witamin i minerałów, które występują w owocach i warzywach, takich jak: pomidory, marchew, jagody, borówki, ciemne winogrona.

Równie ważna jest higiena oczu. Należy pamiętać o zapewnieniu sobie odpowiedniego oświetlenie podczas czytania. Przerwy w czasie pracy przy komputerze i okularów przeciwsłonecznych z filtrem UV – to również opóźni proces starzenia naszych oczu.

Do okulisty raz w roku

Okresowe wizyty kontrolne pomagają wykryć nawet niewielkie zmiany narządu wzroku, które mogą być niedostrzegane na co dzień, a zwiastować występowanie innej, poważnej choroby, np. jaskry czy zaćmy.

– Pamiętać o tym powinny szczególnie osoby obciążone genetycznie. Ocena specjalisty pozwoli odpowiednio szybko zareagować i rozpocząć właściwe leczenie. Jaskra i zaćma nieleczone mogą doprowadzić do całkowitej ślepoty – mówi specjalistka z Omedy.