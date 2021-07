Dbasz o swoją dietę, by była różnorodna i zbilansowana? To świetnie! Jednak nie oznacza to, że jesteś w stanie dostarczyć swojemu organizmowi wszelkich niezbędnych składników, które zapewnią narządom prawidłowe funkcjonowanie. Część z nich warto suplementować dodatkowo. O wzrok powinny zadbać szczególnie osoby, które często korzystają z ekranów emitujących niebieskie światło, palą, chorują na cukrzycę, przebywają w klimatyzowanych pomieszczeniach, są po 50. roku życia, dużo jeżdżą autem (zwłaszcza po zmroku) oraz nie dbają o zróżnicowaną diety (na przykład stosują diety eliminacyjne).

Jesteś w tej grupie? Zobacz, czego może brakować twoim oczom.

Cenne witaminy

Podstawowe witaminy, które wpływają na kondycję oczu to:

A – dzięki niej prawidłowo są odbierane bodźce, niedobór może skutkować tzw. kurzą ślepotą lub Zespołem Suchego Oka. Produkty z jej wysoką zawartością to m. in. jaja, marchew, szpinak.

E – pozytywnie wpływa na przyswajanie witaminy A, ma także swoją rolę w ochronie wzroku, opóźnia procesy starzenia. Znajduje się na przykład w pestkach dyni, jabłkach i pomidorach.

C – ważny antyoksydant, który zmniejsza ryzyko wystąpienia zaćmy. Jej bogate źródła to czarne porzeczki, kiwi czy brokuły.

B – zwłaszcza B1, B2 i B6 odpowiadają za prawidłowe działanie całego układu nerwowego. Ich brak objawia się drżeniem powiek oraz uczuciem nadmiernego zmęczenia. Najwięcej witamin z grupy B jest w roślinach strączkowych, a także w mleku i mlecznych przetworach.

D – reguluje gospodarkę wapniowo-fosforową, a zaburzenia jej równowagi mogą powodować zaćmę oraz krótkowzroczność. Witaminy D najlepiej szukać w rybach.

Minerały to podstawa

Najważniejsze dla oczu minerały to cynk, selen i miedź. Mają działanie przeciwutleniające, odpowiadają za odżywienie gałki ocznej. Dlatego ich brak skutkuje pogorszeniem widzenia, a nawet przyspiesza proces tworzenia się zaćmy. Bardzo istotny jest cynk. Dzięki niemu rozróżniamy odcienie szarości, a także dobrze widzimy nawet, gdy się ściemni. Bez niego dochodzi do zwyrodnienia plamki żółtej. Te cenne minerały dostarczamy w pożywieniu, takim jak orzechy czy ostrygi. Jednak bardzo trudno jedynie dzięki odpowiedniemu menu zapewnić organizmowi pełne zapotrzebowanie. Warto sięgać po suplementy, które są skomponowane tak, by zawierały wszelkie składniki niezbędne dla zdrowia oczu. Prócz witamin i minerałów, znaleźć można w nich inne kluczowe substancje – jakie?

Luteina i zeaksantyna to barwniki występujące naturalnie w siatkówce i soczewce oka. Warto uzupełniać ich ilość, by nie narażać się na szybkie rozwinięcie się różnych schorzeń oczu, takich jak na przykład Zespół Suchego Oka, a także degradacja plamki żółtej. Znaleźć je można głównie w zielonych warzywach. Jeśli jednak nie jesteś ich fanem i w Twojej diecie nie ma dużo źródeł tych substancji, możesz dodatkowo sięgnąć na przykład po suplement Ocuvite Complete. Zawiera on nie tylko niezbędne witaminy (C i E), ale także cynk oraz wspomniane luteinę i zeaksantynę. Optymalnie dobrany skład pomaga w utrzymaniu prawidłowego widzenia oraz w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym.

Tłuszcze pełne zdrowia

Dbając o oczy nie można zapomnieć o kwasach tłuszczowych, które stanowią podstawowy materiał budulcowy błon komórkowych, a kwas DHA (będący jednym z rodzajów kwasów omega-3), jest składnikiem siatkówki oka. Przyjmowanie odpowiedniej ilości zdrowych tłuszczy chroni narząd wzroku i utrzymuje ostrość widzenia. Włącz do swojej diety ryby, owoce morza, orzechy i migdały. Sięgając natomiast po suplement najlepiej wybrać ten z wysoką zawartością kwasu DHA.