Okulary przeciwsłoneczne to ten rodzaj produktu, który traktujemy jako ważny element wizerunku, szczególnie w wiosenno-letnich stylizacjach. Niestety, często kupujemy okulary, które nie zapewniają nam właściwej ochrony. Kierujemy się kwestiami wizerunkowymi, takimi jak kolor czy kształt oprawek, nie biorąc pod uwagę parametrów szkieł, takich jak zabarwienie czy filtr UV. Często pod wpływem impulsu, kierując się chwilową potrzebą czy sezonową modą zapominamy, czemu właściwie mają służyć okulary przeciwsłoneczne. To spory błąd, ponieważ kupowanie okularów, bez odpowiednich filtrów ma niekorzystny wpływ na nasze oczy.

Czy faktycznie potrzebne?

Najważniejszym zadaniem okularów przeciwsłonecznych jest ochrona wzroku przed szkodliwym promieniowaniem UV – w tym UVA i UVB. Promieniowanie UVA stanowi 95 % promieniowania ultrafioletowego i nawet w pochmurne dni stanowi dla naszych oczu i skóry spore zagrożenie. Uważa się, że promieniowanie UVA jest najbardziej rozprzestrzenionym i zagrażającym naszym oczom rodzajem promieniowania. Co więcej, jest ono obecne przez cały rok i niezależnie od pogody oddziałuje na nas. To samo promieniowanie, które może spowodować poparzenia skóry, trafia również do naszych oczu, których przecież nie da się zabezpieczyć kremem z wysokim filtrem. Promieniowanie UVB stanowi 5% promieniowania ultrafioletowego i to właśnie ten rodzaj promieniowania odpowiada za opalanie naszej skóry.

Kiedy spędzamy czas na świeżym powietrzu, na plaży, nad jeziorem czy w górach, promienie słońca odbijają się od powierzchni piasku, wody, śniegu w wyniku czego dodatkowo zwiększają ilość szkodliwego promieniowania UV. Jego nadmiar, a w szczególności długoletnia ekspozycja, może prowadzić do wielu problemów ze wzrokiem i wywoływać różne zmiany chorobowe..

– Nie bagatelizujmy roli okularów przeciwsłonecznych. Skoro dbamy o swoją skórę i stosujemy filtry, dlaczego mielibyśmy nie robić tego samego dla zdrowia naszych oczu? Nadmierna ekspozycja na słońce może powodować nie tylko zapalenie spojówek, ale też promieniowanie ultrafioletowe może uszkodzić powieki, rogówkę, soczewkę wewnątrzgałkową, a także może prowadzić do trwałych uszkodzeń siatkówki, które znacznie pogarszają widzenie, a w najmniej optymistycznych przypadkach powodują utratę wzroku. Zmiany chorobowe spowodowane promieniowaniem UV to: słoneczne zapalenia spojówki i rogówki, skrzydlik, tłuszczyk, zaćma, zwyrodnienie plamki żółtej (AMD) oraz nowotwory skóry i powiek. – tłumaczy Agnieszka Szopa, ekspert firmy Hoya Lens Poland

Warto pamiętać, że to, co się dzieje z oczami po ekspozycji na słońce, nie musi dawać objawów przez lata, natomiast uszkodzenia wzroku w wyniku działania promieniowania UV są nieodwracalne.

Nie tylko dla dorosłych

Nie zapominajmy, że dzieci są również narażone na szkodliwe działanie słońca. Dlatego oprócz skrócenia ekspozycji na słońce zaleca się także noszenie odpowiednich okularów przeciwsłonecznych wtedy, kiedy oczy są narażone na promieniowanie UV – na plaży, nad wodą, na stoku w słoneczny dzień. Dzieci powinny zawsze nosić czapkę z daszkiem lub inne odpowiednie nakrycie głowy, które dodatkowo ochroni je przed szkodliwym promieniowaniem.

Jakie okulary powinniśmy wybrać?

Wysoka jakość materiałów oraz solidne wykonanie to cechy, których warto szukać w okularach. Dobre okulary to również te, które są dopasowane do kształtu naszej twarzy, nie zsuwają się, nie spadają i nie uciskają. Nie mogą być zbyt luźne, muszą chronić nasz wzrok z każdej strony, także po bokach. O czym jeszcze powinniśmy pamiętać?

Gwarancję pełnej ochrony przed promieniowaniem słonecznym dają soczewki okularowe, które zostały wykonane z materiału o współczynniku załamania światła równym bądź wyższym niż 1.53. Tymczasem, gdy decydujemy się na soczewki o indeksie 1.50, wówczas dobrze jest dobrać dodatkowy filtr UV 400, który w pełni chroni nasze oczy przed szkodliwym promieniowaniem UV. Dodatkowe zabezpieczenie gwarantuje powłoka antyrefleksyjna UV Control. Jej głównym zadaniem jest ochrona przed szkodliwym promieniowaniem UV, także od promieni odbitych od wewnętrznej powierzchni soczewek.

Sprawdźmy, czy na okularach widnieje znak CE (Conformité Européenne), co oznacza, że spełniają one normy Unii Europejskiej. Uważajmy jednak, bo taki znak możemy znaleźć na okularach kupowanych w miejscach innych niż salon optyczny, takich jak bazary czy apteki. W tym przypadku symbol „CE” może oznacza

po prostu China Export i takie okulary nie zawierają żadnych filtrów przeciwsłonecznych, a ciemne zabarwienie soczewek okularowych powoduje, że więcej szkodliwego promieniowania dostaje się do oka przez rozszerzoną źrenicę.

Okulary przeciwsłoneczne mają cztery kategorie zabarwienia. Mogą być delikatnie zabarwione, ale mogą też być bardzo ciemne. I chociaż do chodzenia „na co dzień” możemy dowolnie, w zależności od naszych preferencji i potrzeb, wybrać stopień ich zabarwienia oraz odcień, to już w trakcie jazdy samochodem soczewki z zabarwieniem kategorii 4 (bardzo mocno zaciemnione) są zabronione.

Ochrona ważna przez cały rok

Ochrona wzroku ważna jest przez cały rok, nie tylko na wakacjach. Niezależnie więc od tego, czy odpoczywamy na plaży czy w zaśnieżonych górach, chodzimy po mieście czy prowadzimy samochód – warto zawsze mieć przy sobie parę porządnych okularów przeciwsłonecznych.

Jeżeli dużo jeździmy samochodem, jesteśmy aktywni fizycznie i dużo biegamy, to warto zainteresować się kupnem okularów z filtrem polaryzacyjnym. Przez właściwości takich okularów zyskujemy lepszy komfort widzenia w trakcie jazdy, biegania i uprawiania sportów na świeżym powietrzu - mniej refleksów trafia do oka i zyskujemy poprawę kontrastu widzenia. Dzięki temu widzimy wyraźniej, co wpływa na nasze bezpieczeństwo w trakcie prowadzenia pojazdów.

Wada wzroku a okulary przeciwsłoneczne

Nie wszyscy użytkownicy okularów wiedzą, że wada wzroku nie wyklucza posiadania okularów przeciwsłonecznych, bowiem można je mieć w wersji uwzględniającej nasze wartości korekcyjne. Korekcyjne okulary przeciwsłoneczne występują w szerokiej gamie kolorystycznej, również w wersji z polaryzacją a także z szeregiem uszlachetnień, takich jak na przykład modna powłoka lustrzana.