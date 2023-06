Na środowym spotkaniu zainaugurowano działanie kanału informacyjno-edukacyjnego „Prosto o raku piersi”, który ma pomóc pacjentkom z tym nowotworem uzyskać odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Reklama

- U większości kobiet z rakiem piersi choroba ta jest całkowicie uleczalna. Pacjentki, które leczymy radykalnie (z intencją wyleczenia – PAP), mają najczęściej 99,5 proc. szansy na wyleczenie. Mimo to, po przejściu procesu leczenia nadal czują się chore, a one są fizycznie zdrowe – powiedziała dr Agnieszka Jagiełło-Gruszfeld, kierownik oddziału zachowawczego Kliniki Nowotworów Piersi i Chirurgii Rekonstrukcyjnej w Narodowym Instytucie Onkologii w Warszawie.

Reklama

W jej opinii, jeśli nie pozwolimy sobie na bycie zdrowym, jeśli jesteśmy w ciągłym lęku, to wydziela się mnóstwo niekorzystnych hormonów i rośnie ryzyko nawrotu choroby. - Nawet kobiety z zaawansowanym rakiem piersi żyją obecnie bardzo długo, podobnie jak z innymi chorobami przewlekłym, takimi jak cukrzyca (...) To jest życie bardziej skomplikowane i trzeba się cały czas leczyć (..), ale nie jest to choroba śmiertelna – oceniła.

Koordynatorka leczenia pacjentów w Instytucie Onkologii w Warszawie Jolanta Meller podkreśliła, że pacjentki po diagnozie raka piersi mają prawo do przeżywania smutku, odczuwania lęku, ale mają też prawo do szerokiej wiedzy na temat tego, jak swoją chorobę mogą przejść, jak wyglądać będzie proces jej diagnozowania i leczenia.

Reklama

Dr Jagiełło-Gruszfeld podkreśliła, że lekarze powinni być w tym obszarze wsparciem dla kobiet. - Lekarz powinien być partnerem kobiety w terapii, ale często się tak nie dzieje. Lekarze są różni i mam tego świadomość, że często nie potrafią radzić sobie z komunikacją z pacjentkami – oceniła specjalistka. Dodała, że każda pacjentka ma inne potrzeby i musi chorobę oraz leczenie „wpasować” w swoje życie. Musi znaleźć też czas na pracę, rodzinę, urlop. Lekarz powinien być w tym wszystkim wsparciem, dodała.

- Pacjenci sami też powinni pytać. Nie musimy być herosami. Nikt od nas tego nie wymaga. Ale musimy mieć wiedzę o tym, w jaki sposób proces leczenia będzie przebiegał – podkreśliła Meller.

Aby pomóc kobietom lepiej zrozumieć raka piersi, uzyskać odpowiedzi na najbardziej nurtujące je pytania, często trudne, albo wstydliwe, powstał kanał informacyjno-edukacyjny „Prosto o raku piersi”. Można będzie na nim obejrzeć 10 rozmów z ekspertami z różnych dziedzin. Rozmowy prowadzi Anna Hencka-Zyser z Fundacji Spa for Cancer Friends for Cancer. Będą one dotyczyć między innymi: pierwszej wizyty u onkologa, formalności szpitalnych, praw pacjenta, wsparcia psychicznego, seksu i intymności w chorobie, przełamywania stereotypów na temat raka piersi.

„Prosto o raku piersi” jest pierwszym cyklem w ramach kanału „Prosto o Zdrowiu” (https://www.youtube.com/channel/UCE8JZc0zcU5TLwJxUBhsFDg), który powstał z inicjatywy Pfizer Oncology.