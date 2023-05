Akcja odbyła się z okazji obchodzonego 8 maja Światowego Dnia Świadomości Raka Jajnika.

Jak powiedziała koordynatorka niedzielnej akcji, wiceprezes Stowarzyszenia Eurydyki Agnieszka Sakowicz, celem akcji jest podniesienie świadomości społeczeństwa odnośnie nowotworów jajnika i też "uczulenie kobiet na profilaktykę". Zwróciła uwagę, że nowotwór jajnika jest jednym z bardzo trudnych nowotworów ginekologicznych, nie daje specyficznych objawów, bardzo dynamicznie się rozwija, leczenie też jest dość skomplikowane, dlatego - jak podkreśliła - "kobiety muszą być bardziej czujne i zwracać na to uwagę".

Informacje dla kobiet, balobniki dla najmłodszych

Gdzieś tam z tyłu głowy zawsze się boimy, że to może być nowotwór, że może lepiej nie wiedzieć, że może odłożyć, że może nie jestem jeszcze w tym wieku albo może jestem trochę zabiegana, zbyt zapracowana i może jeszcze nie dzisiaj, ale za miesiąc, a jeżeli nie za miesiąc, to jeszcze za dwa miesiące i tak ten czas mija i gdzieś to nam umyka. A tak naprawdę zdrowie mamy tylko jedno, jest najważniejsze, bo kiedy nie ma zdrowia, nie ma pracy, pieniędzy, rodziny, więc trzeba zwracać na nie uwagę. Dlatego jesteśmy dzisiaj po to, żeby takimi akcjami namawiać do profilaktyki - mówiła Sakowicz.

Kilkanaście członkiń stowarzyszenia, które skupia panie po chorobie nowotworowej bądź w trakcie leczenia, w niedzielne popołudnie rozdawało specjalnie przygotowane na akcję materiały informacyjne. Materiały trafiały do kobiet młodszych i starszych, a baloniki w kolorze niebieskim, który jest symbolem dnia świadomości raka jajników, chętnie przyjmowali najmłodsi.

Sakowicz powiedziała, że stowarzyszenie przygotowało kompaktowe teczki, które można zmieścić w torebce, a do których można włożyć np. wyniki badań. - Na okładkach tych teczek jest opis najistotniejszych informacji dotyczących nowotworów jajnika, czyli symptomy, kiedy nowotwór najczęściej występuje, po to, żeby każda z pań, która dostanie taki materiał, żeby miała taki stały dostęp do ważnych informacji i było to "przypominajką", że trzeba dbać o badania profilaktyczne i czujność ginekologiczną - wyjaśniła.

Informacje na materiałach zostały skonsultowane z lekarzami Uniwersyteckiego Centrum Onkologii w USK w Białymstoku, przy którym działa Stowarzyszenie Eurydyki. Można się z nich dowiedzieć, że nowotwór jajnika jest jednym z częstszych nowotworów ginekologicznych diagnozowanych u kobiet, występuje w każdym wieku. "Najwięcej zachorowań notuje się od 40 do 70 roku życia" - napisano. Zachęcano też do regularnych badań USG narządów rodnym minimum raz w roku.

Sylwia Wieczeryńska