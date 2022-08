Nad technologią pracowali naukowcy z Akademii Górniczo-Hutniczej, wraz z medykami z Kliniki Okulistyki i Onkologii Okulistycznej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

Celem specjalistów, jak poinformowała we wtorek AGH, było stworzenie własnej, powtarzalnej technologii wytwarzania wkładki polimerowej w jak najkrótszym czasie i uniezależnienie się od zewnętrznych dostawców. Ponadto chcieli oni też poprawić właściwości użytkowych wkładek, zapewniając jednocześnie możliwość natychmiastowego wdrożenia wynalazku do leczenia nowotworów oka u pacjentów szpitala uniwersyteckiego.

- Wkładka polimerowa umożliwia stałe umieszczenie promieniotwórczych ziaren izotopu jodu w aplikatorze ocznym, przez co napromienianie nowotworu wewnątrzgałkowego jest bardzo precyzyjne, powtarzalne, a przede wszystkim skuteczne - wskazała AGH.

Uczelnia doprecyzowała, że terapia z wykorzystaniem aplikatorów, która powszechnie stosowana jest od wielu lat, polega na właściwym oznaczeniu lokalizacji guza w gałce ocznej, naszyciu aplikatora na powierzchnię gałki ocznej na czas zaplanowany przez fizyków medycznych i lekarzy, a następnie usunięciu aplikatora.

Inicjatywa naukowców i medyków to odpowiedź na braki na rynku materiałów medycznych i przerwy w dostawach wkładek do aplikatorów ocznych. Powodowało to bowiem utrudnienia w leczeniu pacjentów i przerwy w stosowaniu skutecznej w ich przypadku terapii.