Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) na raka piersi przypada prawie 12 proc. wszystkich nowotworów na świecie. W 2020 r. wykryto 2,3 mln przypadków tego nowotworu. Rak ten stal się najczęściej występującym nowotworem zarówno wśród kobiet, jak i wśród wszystkich chorób nowotworowych – powiedział ekspert WHO do spraw nowotworów Andre Ilbawi.

Rak piersi wyprzedził raka płuca, który przez ostatnie dwie dekady był najczęściej występującym nowotworem złośliwym. Rak płuca nadal jednak pozostaje najbardziej śmiertelnym nowotworem. Na trzecim miejscu wśród najczęściej występujących nowotworów jest rak jelita grubego.

Zdaniem Andre Ilbawiego jedną z głównych przyczyn wzrostu zachorowań na raka piersi jest coraz częściej występująca wśród kobiet otyłość. Podobnie jest w przypadku raka jelita grubego. Podejrzewa się, że ten nowotwór jest związany zarówno z narastającą na cały świecie otyłością, jak i dietą bogatą w produkty mięsne, a ubogą w zawierające błonnik warzywa i owoce.

Ryzyko zachorowania na nowotwory zwiększa się wraz z wiekiem. Ponieważ przeciętna długość życia wzrasta, również choroby nowotwory częściej występują – podkreśla Andre Ilbawi. W 2020 r. na nowotwory zachorowało 19,3 mln osób, a w 2040 r. ma być już prawie 30 mln zachorowań.

WHO wylicza, że co trzecie zgon z powodu nowotworów związany jest z paleniem tytoniu, otyłością, spożywaniem zbyt małej ilości warzy i owoców, małą aktywnością fizyczną oraz nadużywaniem alkoholu.

Organizacja zwraca też uwagę, że pandemia COVID-19 w 2020 r. jeszcze bardziej pogorszyła walkę z chorobami nowotworowymi. Jest to spowodowane zakłóceniami w terapii, jak i w badaniach profilaktycznych, takich jak cytologia, mammografia i kolonoskopia (wziernikowie jelita grubego).