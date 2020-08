Wrzesień jest na świecie obchodzony jako miesiąc świadomości nowotworów dziecięcych. Celem kampanii Złotej Wstążki, organizowanej przez Fundację „Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową”, jest zwiększenie świadomości społeczeństwa - w tym rodziców i lekarzy pierwszego kontaktu - na temat nowotworów dziecięcych, ich objawów, a także na temat możliwości ich skutecznego leczenia.

- Poprzez pozytywny charakter i przekaz kampanii chcemy zaangażować wszystkich na rzecz walki z nowotworami dziecięcymi. Zależy nam na tym, żeby każde dziecko, które zachoruje na raka, miało realną szansę na wyzdrowienie - wyjaśnia prezes Fundacji „Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową” Przemek Pohrybieniuk, cytowany w informacji prasowej przesłanej PAP. Jak dodaje, kampania ma też być wyrazem solidarności z chorymi i ich rodzinami.

W Polsce co roku ponad tysiąc rodzin słyszy diagnozę: „Państwa dziecko ma nowotwór”. I chociaż choroby nowotworowe u dzieci są dość rzadkie – stanowią zaledwie 1,5 proc. wszystkich nowotworów występujących w całej populacji - to są drugą co do częstości przyczyną śmierci najmłodszych. Diagnozę chorób nowotworowych u dzieci utrudnia fakt, że zwykle rozwijają się one bardzo szybko i nie mają typowych objawów, jak u dorosłych.

Najczęstszymi nowotworami u dzieci są białaczki, które stanowią średnio 35 proc. wszystkich nowotworów rozpoznawanych w populacji pediatrycznej w Polsce. Na drugim miejscu pod względem częstości występowania znajdują się nowotwory ośrodkowego układu nerwowego, które stanowią ok. 23 proc. wszystkich nowotworów, a na trzecim - chłoniaki (ok. 10 proc.).

Według prof. Alicji Chybickiej, która kieruje kliniką Przylądek Nadziei we Wrocławiu, w Polsce rozpoznanie nowotworów dziecięcych następuje najczęściej w zaawansowanym stadium, czyli w III i IV stopniu, co jest największym wyzwaniem terapeutycznym. Jak ocenia specjalistka, aby poprawić tę sytuację, niezbędne jest edukowanie lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej w kierunku wczesnej diagnostyki nowotworów u dzieci. Potencjalne objawy raka u dzieci powinny też skłaniać rodziców do szybkiej konsultacji ze specjalistą.

Prof. Chybicka zwraca uwagę, że istotne jest również uzyskanie możliwości szybszego wykonywania badań ultrasonograficznych u dzieci z objawami wskazującymi na chorobę nowotworową i wdrożenie skutecznego celowanego leczenia.

Zdaniem specjalistki pozytywne jest to, że od czasu wprowadzenia terapii kompleksowej z zastosowaniem cytostatyków, radioterapii i leczenia chirurgicznego, obserwuje się stałą poprawę przeżywalności dzieci. Dzięki nowoczesnym metodom terapii 80 proc. ma szansę na wyzdrowienie. Jednak wciąż jednej piątej dzieci z chorobą nowotworową nie udaje się pomóc.

Jak ocenia prof. Chybicka, Polska onkologia dziecięca boryka się z takimi problemami, jak: brak badań klinicznych nad lekami dla dzieci chorujących na raka, niedostateczna refundacja leków i terapii, niedostępność nowoczesnych metod leczenia ze względu na wysoki koszt lub konieczność leczenia za granicą na warunkach komercyjnych, a także niewystarczające wsparcie psychologiczne oraz brak wyspecjalizowanej kadry medycznej.

- Nie godzimy się na to i dzięki m.in. wsparciu fundacji w Przylądku Nadziei podwyższamy standardy, które pozwalają ratować dzieci. Ta kampania umożliwi nam to działanie na większą skalę – dodaje prof. Chybicka.

W czasie trwania kampanii w mediach będę pokazywane m.in. historie dzieci chorujących na raka i ich rodzin. Część z nich została wyleczona, ale część nadal zmaga się z chorobą.

Kampanię wspierają osoby znane z mediów, jak Maja Popielarska, prezenterka telewizyjna i autorka książek o tematyce ogrodniczej, dziennikarz Maciej Orłoś, były żołnierz Jednostki Wojskowej GROM - Naval oraz Magdalena Loska, wielokrotna mistrzyni świata, Europy i Polski w brazylijskim Jiu Jitsu.

W działania prowadzone w ramach Kampanii Złotej Wstążki może włączyć się każdy. Jedną z ważniejszych inicjatyw będzie RakReaton, czyli ogólnopolskie wyzwanie pokonania 1 miliona kilometrów we wrześniu. Celem jest zebranie 100 tysięcy złotych na leczenie dzieci chorych na nowotwory. Taką sumę zadeklarowali przekazać partnerzy wyzwania: Fundacja Lotto i Impel. W RakReatonie udział może wziąć każdy. - Liczy się każdy wysiłek fizyczny - spacer, nordic walking, bieg, jazda na rowerze. Wierzymy, że wspólnie możemy osiągnąć cel jednego miliona kilometrów - mówi Pohrybieniuk.

Kampanii będą również towarzyszyły działania w mediach społecznościowych, które mają zwiększać świadomość nt. nowotworów u dzieci.

Zorganizowana jest też specjalna zbiórka na wsparcie „Programu Broviac. Krócej w szpitalu” (na portalu Siepomaga.pl). Cewnik Broviac jest centralnym dojściem dożylnym, które minimalizuje u dzieci powikłania wynikające z dożylnego podawania substancji leczniczych. Fundusze pozyskane w tej zbiórce pozwolą sfinansować specjalistyczne zestawy medyczne, dzięki którym chore dzieci będą spędzać mniej czasu w szpitalu podczas terapii onkologicznej. Koszt zestawu do stosowania Broviaca przez trzy miesiące wynosi ok. 1000 zł.

W czasie trwania kampanii będzie można dokonywać wpłat online na rzecz wyleczenia dzieci chorych na nowotwory - na internetowej stronie kampanii www.zlotawstazka.pl. Będzie ona aktywna od 1 września.