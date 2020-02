- Medycyna stylu życia to przyszłość - mówił dr Janusz Meder, prezes Polskiej Unii Onkologii na spotkaniu zorganizowanym w Światowym Dniu Walki z Rakiem przez stowarzyszenie Polskie Amazonki Ruch Społeczny.

Jak dodała prezes stowarzyszenia Elżbieta Kozik, aby zmniejszyć ryzyko zachorowania na choroby cywilizacyjne, np. raka, warto na co dzień utrwalać prawidłowe wzorce zdrowego stylu życia. - Coraz więcej badań naukowych potwierdza, że to jak jemy, ile śpimy oraz jak radzimy sobie ze stresem, ma zdecydowany wpływ na odporność organizmu, a w konsekwencji uchronienie się przed wystąpieniem wielu dolegliwości - podkreśliła.

Zwróciła przy tym uwagę, że badania IBRiS (przeprowadzone na zlecenie firmy Nationale Nederlanden) pokazują, że Polacy są otwarci na zmianę niektórych nawyków i coraz poważniej myślą o profilaktyce.

Z przywołanych badań wynika, że Polacy coraz chętniej wykonują morfologię, USG czy badania przesiewowe – co drugi robi je przynajmniej raz w roku. Ale wciąż jedna piąta robi to tylko raz na kilka lat. Częściej wykonują je kobiety i osoby po 60. roku życia. Co drugi ankietowany deklaruje, że stara się być aktywny – chodzić na spacery lub uprawiać sport. Dla jednej trzeciej respondentów ważnym działaniem jest zdrowe i regularne odżywianie, natomiast dla jednej piątej wysypianie się. Na odpowiedź „nie piję alkoholu lub piję sporadycznie” wskazał już co czwarty badany.

Ponad połowa ankietowanych najbardziej boi się zachorowania na nowotwór.

- Kluczowe znaczenie w profilaktyce raka - nie tylko płuca - ma niepalenie - podkreśliła Magdalena Cedzyńska, kierownik Poradni Pomocy Palącym Narodowego Instytutu Onkologii. Niestety, jak zauważyła, palenie od lat pozostaje główną pojedynczą przyczyną nowotworów oraz umieralności z ich powodu

Ważne jest również - w przypadku raka jądra i raka piersi - regularnie wykonywane samobadanie (raz w miesiącu), które pozwala wcześnie wykryć zmiany. Jak mówił Jakub Kajdaniuk (Movember Polska), nowotworowe guzki jąder są zwykle niebolesne, ale można je wyczuć palcami. Prawidłowe jądra są symetryczne (choć czasem jedno jest nieco większe, miękkie i niebolesne). Wielu mężczyzn bierze za patologię powrózki nasienne, które są symetrycznymi strukturami. Jak dodał Kajdaniuk, rak jadra to głównie nowotwór chłopców i młodych mężczyzn - od 14. do 35. roku życia. U mężczyzn starszych częstszy jest rak prostaty, którego można wcześnie wykryć dzięki badaniu poziomu antygenu PSA we krwi. Takie badanie powinien wykonywać każdy mężczyzna po 44-45 roku życia.

O tym, że codzienne mogą być kluczowe w profilaktyce chorób nowotworowych, mówi najnowsza kampania społeczna stowarzyszenia Polskie Amazonki przygotowana z okazji Światowego Dnia Walki z Rakiem. Akcję „Zdrowiej” wspierają Daria Widawska, Katarzyna Bosacka, Joanna Koroniewska, Cyber Marian, Anna Jaworska, Katarzyna Zielińska oraz Joanna Górska.

W ramach kampanii w najbliższych dniach stowarzyszenie Polskie Amazonki Ruch Społeczny opublikuje łącznie 7 filmów.