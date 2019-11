Listopad to miesiąc walki z nowotworem prostaty i nowotworem jąder. W 1999 roku została zainicjowana akcja społeczna „Movember” (po polsku „Wąsopad”), podczas której mężczyźni w listopadzie zapuszczają wąsy po to, by komunikować, edukować i poruszać problem profilaktyki onkologicznej mężczyzn. Teraz ruszyła akcja „Baby dla jaj”, której celem jest kobiece wsparcie mężczyzn i ich zdrowia.

Według statystyk 80 proc. męskich nowotworów jest wykrywanych przez kobiety! – Rak jądra – prawie 100 przypadków rocznie, najczęściej występujący nowotwór u młodych mężczyzn. Drugi nowotwór to jest rak prostaty – najczęstszy nowotwór u mężczyzn po 40 roku życia. Oba nowotwory są bardzo łatwo wyleczalne, pod warunkiem wczesnego wykrycia – powiedział urolog dr Stefan W. Czarniecki, który wyjaśnił, jak wygląda samodzielne badanie i kiedy należy udać do lekarza?

Źródło: Agencja X-News