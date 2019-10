Czym jest mastektomia?

Mastektomia oznacza jedno- lub obustronne usunięcie gruczołów piersiowych. Po jej wykonaniu Pacjentka musi przez kilka dni pozostać pod obserwacją w szpitalu, a następnie przez kilka tygodni nosić specjalny opatrunek uciskowy. Okres rekonwalescencji trwa zazwyczaj około 4 tygodni. Po operacji istotne jest wykonywanie wraz z fizjoterapeutą ćwiczeń, które poprawią sprawność fizyczną kobiety. Niekiedy również zaleca się wprowadzenie fizykoterapii.

Operacja to nie wyrok!

Bardzo ważnym elementem, na który należy zwrócić uwagę jest także kondycja psychiczna kobiety. Niezbędne w tym okresie jest wsparcie członków rodziny i przyjaciół, a także profesjonalna pomoc psychologa.

- Konieczność poddania się operacji usunięcia piersi to dla kobiet bardzo trudny moment, a negatywne myśli pojawiają się nie tylko w kontekście strachu przed jej przeprowadzeniem. Piersi są bowiem atrybutem kobiecości, a ich brak może sprawić, że pacjentka straci pewność siebie, poczucie atrakcyjności, a nawet będzie odczuwała lęk, że może to spowodować odejście partnera. Dlatego, mimo że ze zdrowotnego punktu widzenia operacja jest uzasadniona, u kobiet wiąże się ona z dużą traumą. Bardzo wiele z nich nie wie ponadto, że mastektomia jest w pewnym sensie operacją odwracalną. Oznacza to, że poza usunięciem, kobieta może poddać się również rekonstrukcji piersi. Dzięki temu pokona chorobę nowotworową i zachowa pożądany wygląd fizyczny oraz odpowiednią kondycję psychiczną - tłumaczy dr n. med. Joanna Wiśniewska-Goryń, specjalista chirurgii plastycznej i ogólnej z Centrum Medycznego Damiana.

W jaki sposób przyprowadza się rekonstrukcję piersi?

Rekonstrukcja piersi po mastektomii to rozwiązanie dla kobiet, które pozwoli zdecydowanie łatwiej poradzić sobie z traumą po usunięciu piersi. Odbudowa piersi może zostać przeprowadzona niezwłocznie po mastektomii lub w trybie odroczonym. Na czym polega sama rekonstrukcja?

- Istnieją dwa sposoby odbudowania piersi po operacji mastektomii. Pierwszy z nich polega na zastosowaniu tkanek własnych kobiety, natomiast drugi oznacza wykorzystanie implantów, takich samych, jakie stosuje przy powiększaniu piersi. Częściej stosowana jest metoda z wykorzystaniem implantów silikonowych, które wszczepiane są pod mięśniem piersiowym. Całą rekonstrukcję można przeprowadzić w czasie jednego zabiegu, jednak czasami zostaje on rozłożony na dwa etapy – w pierwszym pacjentka nosi specjalny balon tzw. ekspander w kształcie przyszłej piersi, który pozwala na właściwe rozciągnięcie skóry. Ekspander jest sukcesywnie wypełniany solą fizjologiczną, a w etapie końcowym zostaje wymieniony na protezę silikonową. Jeżeli jednak kobieta przeszła po operacji radioterapię, rekonstrukcja piersi musi być przeprowadzona z wykorzystaniem tkanek własnych pacjentki. Najczęściej stosowany jest tzw. Pat LD z mięśnia Latisimus Dorsi, z którego formowana jest nowa pierś. Po zabiegu odtworzenia piersi często wykonuje się tzw. symetryzacje zdrowej piersi. Operacja polega na podniesieniu, zmniejszeniu lub powiększeniu drugiej piersi w zależności od potrzeb, Chodzi o to, aby pacjentka mogła cieszyć się zdrowymi, symetrycznymi i atrakcyjnymi piersiami. W końcowym etapie leczenia wykonywane są ponadto rekonstrukcje brodawki. Jest to zabieg przeprowadzany w znieczuleniu miejscowym i trwa zaledwie godzinę. Zrekonstruowane brodawki i otoczki są identyczne po obu stronach i stanowią dopełnienie całego procesu rekonstrukcyjnego - mówi dr n. med. Joanna Wiśniewska-Goryń.

W obliczu podjęcia decyzji o rekonstrukcji piersi przede wszystkim należy pamiętać o bezpieczeństwie. Dlatego kobiety, które poddają się operacji powinny wybrać specjalistyczny ośrodek, spełniający najwyższe standardy i posiadający doświadczonych specjalistów w tej dziedzinie. Niezbędne jest odpowiednie zaplecze medyczne oraz przygotowanie pacjentki do operacji – począwszy od badań (m.in. morfologia, sprawdzenie poziomu glukozy i elektrolitów we krwi oraz EKG, RTG płuc), konsultacji (poinformowanie pacjentki o przygotowaniu i etapach operacji) aż do kontrolowania efektu końcowego.

Po wykonaniu rekonstrukcji piersi (niezależnie od wybranej metody) kobieta powinna pamiętać o kilku istotnych zasadach. Na początku należy przede wszystkim ograniczyć przeciążanie ręki po stronie przeprowadzonej operacji.