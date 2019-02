Doustna, hormonalna antykoncepcja, to jeden z czynników środowiskowych, na które prof. Jan Lubiński – założyciel i kierownik Zakładu Genetyki i Patomorfologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie – zwraca uwagę w rozmowie z Oriną Krajewską, autorką książki „Holistyczne ścieżki zdrowia. Bądź”.

„Czynniki są różne. Do najważniejszych należą papierosy, hormony i czynniki żywieniowe” – podkreśla specjalista. „Papierosy bardzo szkodzą, ponieważ tytoń przestawia cały metabolizm w organizmie, a poza samym tytoniem w papierosach jest mnóstwo dodatkowych, nieprawdopodobnie chorobotwórczych, podejrzanych substancji” – dodaje prof. Lubiński.

Jak zaznacza, kolejnym czynnikiem są hormony. „Wszystkie syntetyczne hormony przestrajają organizm człowieka. Kulturowo wszystkim odpowiada doustna antykoncepcja, bo jest wygodna, ale jednocześnie naprawdę bardzo niebezpieczna” – wyjaśnia.

Galeria Przejdź do galerii » Od palenia do... raka jamy ustnej. Niepokojące objawy W składzie dymu tytoniowego znajduje się nawet 4 tys. niebezpiecznych związków chemicznych, które mają wpływ na zdrowie całego organizmu, w tym jamy ustnej.

Zdaniem prof. Lubińskiego w przypadku kobiet poniżej 25. roku życia, szczególnie wśród tych, które mają mutację genów BRCA1 i BRCA2 odpowiadających za prawidłowe funkcjonowanie mechanizmu naprawy uszkodzeń w DNA, doustna antykoncepcja znacząco zwiększa ryzyko zachorowania na raka piersi. „Od momentu, kiedy młoda dziewczyna dostaje pierwszą miesiączkę, do około 25. roku życia, rozwijają się jej piersi. W tym czasie nie wolno przyjmować hormonalnej antykoncepcji” – przestrzega specjalista.

„Recenzowałem niedawno pracę ze Szwecji, w której autorzy piszą, że nowotwory złośliwe piersi u kobiet, które stosowały doustną antykoncepcję w młodym wieku, dodatkowo są trudniejsze w leczeniu. Tę pracę potwierdzić może chociażby niedawno przeprowadzone przez nas badanie, które porównywało leczenie i zapadalność na raka piersi kobiet w Polsce, Azji i Kanadzie. Okazuje się, że w Polsce kobiet z rakiem piersi w młodym wieku jest mniej, a te, które zachorowały, żyją dwa razy dłużej niż na przykład w Kanadzie. Wyniki leczenia też są lepsze. Dlaczego?” – pyta prof. Lubiński. „Jest dobra korelacja z faktem, że u nas 30 procent młodych dziewczyn jest na antykoncepcji, a w Kanadzie aż 90 procent” – wyjaśnia.

Jak dodaje, na ten temat „mamy twarde dane, a ludzie niestety dalej nie są świadomi”. Jednocześnie zwraca uwagę na kolejne interesujące ustalenia naukowców.

„Jeżeli zastosujemy doustną antykoncepcję pomiędzy 30. a 35. rokiem życia, to zmniejszymy ryzyko wystąpienia raka jajnika o połowę” – podkreśla onkolog. Zaznacza jednocześnie, że w kwestii ryzyka wystąpienia nowotworu kluczowe znaczenie mają czynniki środowiskowe, czyli między innymi odpowiednie żywienie.

Galeria Przejdź do galerii » Lubimy je podjadać, a grożą RAKIEM. Przekąski na cenzurowanym Nieodpowiednia dieta może przyczynić się do rozwoju nowotworu. Na szczęście wiemy już, które produkty są wyjątkowo szkodliwe. Tym razem przedstawiamy popularne przekąski o możliwym działaniu kancerogennym.

„Na przykład przebadany przez nas selen to nic innego, jak czynnik żywieniowy. Jeśli ktoś ma złe stężenie selenu we krwi, to żyje krócej, a jeśli dobre, to dłużej. Selen obniża ryzyko raka piersi dwa-trzy razy” – zwraca uwagę prof. Lubiński. „Dla raków pozasutkowych u kobiet selen obniża ryzyko zachorowania kilkadziesiąt razy. (...) Jeżeli utrzymane jest odpowiednie stężenie selenu, to ryzyko zachorowań na raka płuc, trzustki, prostaty, jelita grubego czy żołądka spada 20-30 razy” – wskazuje.

Jak zauważa specjalista w rozmowie z autorką książki „Holistyczne ścieżki zdrowia. Bądź”, mechanizm wpływu selenu na organizm „głównie wiąże się z wolnymi rodnikami, tarczycą i układem odpornościowym, które są silnie regulowane przez selen”.

Jego zdaniem odpowiedni przedział stężenia selenu we krwi u kobiet to 98-108 mikrogramów na litr, a u mężczyzn najprawdopodobniej 85-120 mikrogramów na litr krwi. „40 procent Polek na selenu za mało, 30 procent ma w normie, a kolejne 30 procent za dużo” – podkreśla specjalista.

Aby uzupełniać ewentualne niedobory selenu, nie trzeba wcale sięgać po suplementy diety. Jak zauważa ekspert, „artykułem spożywczym, który ma najwięcej selenu, jest więc borowik – w sproszkowanym borowiku jest około 3500 mikrogramów selenu na 100 gramów. Na drugim miejscu jest orzech brazylijski, gdzie na 100 gramów znajdziemy około 120 mikrogramów selenu. Trzydziestokrotna różnica” – zaznacza prof. Jan Lubiński w rozmowie z Oriną Krajewską.

Orina Krajewska, „Holistyczne ścieżki zdrowia. Bądź”, Helion 2018