Minister Niedzielski doprecyzował, że niektóre dane o hospitalizacji spowodowanej grypą wskazywały, że ponad 60 proc. chorych to osoby poniżej 18 lat.

- Jedną z decyzji, którą podjęliśmy na sztabie, było zwiększenie dostępności łóżek przeznaczonych dla dzieci w szpitalach, nie tylko na oddziałach pediatrycznych, do leczenia powikłań czy trudnych przebiegów grypowych – powiedział.

Szef MZ wyjaśnił, że początkowo liczba łóżek pediatrycznych w kraju była określana na 14 tys. W tej chwili, zgodnie z deklaracjami szpitali z całej Polski, jest to 17 tys. W związku z tym, jak tłumaczył, obłożenie łóżek spadło do mniej więcej 60 proc., a liczba hospitalizacji dzieci wynosi mniej więcej 9 tys.

- Były takie momenty, szczególnie w niektórych regionach bardziej dotkniętych zachorowaniami, że obłożenie przekraczało nawet 80 proc. Mówię tu przede wszystkim o woj. lubelskim, podkarpackim, małopolskim. Tam ta sytuacja była przed świętami najtrudniejsza – dodał.

Szef MZ poruszył także kwestie dostępności do lekarzy. - W związku z tak duża liczbą zachorowań mamy zarówno wysyp pacjentów w podmiotach podstawowej opieki zdrowotnej, jak również obserwujemy bardzo duży wzrost pacjentów przyjmowanych na SOR-ach – zaznaczył minister.

Przypomniał również o możliwości skorzystania z bezpłatnej Teleplatformy Pierwszego Kontaktu (TPK) pod numerem 800-137-200.

- To miejsce, do którego może zadzwonić każdy Polak i uzyskać poradę, receptę, zwolnienie lekarskie. W tej chwili Teleplatforma Pierwszego Kontaktu działa w ramach dużego programu domowej opieki medycznej realizowanego przez Ministerstwo Zdrowia – podkreślił Niedzielski. Zachęcił do skorzystania z tej usługi.