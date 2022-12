Jak przypomina internistka ze Szpitala Miejskiego nr 4 w Gliwicach dr Aleksandra Szymańska, okres jesienno-zimowy jest czasem zwiększonej liczby zachorowań na grypę i inne infekcje przeziębieniowe.

- Grypa jest chorobą, która jest niebezpieczna dla osób z obniżoną odpornością, dla osób starszych, powyżej 65. roku życia, z przewlekłymi chorobami układu krążenia, z przewlekłymi chorobami płuc, z cukrzycą. Zwłaszcza dla osób z tej grupy ważne są szczepienia – zaznaczyła Szymańska

- Zachęcam do szczepienia się osoby z tej grupy chorych. Trzeba pamiętać, że szczepienie na grypę musi być odnawiane co roku, ponieważ wirusy grypy mutują i co roku w szczepionkach są inne wirusy grypy – zaakcentowała internistka.

Podkreśliła również, że szczepienie na grypę może pomóc uniknąć groźnych następstw. U osób starszych przebyta grypa może spowodować liczne i poważne powikłania, m.in. zaostrzenie chorób przewlekłych czy zapalenie mięśnia sercowego.

Sezon epidemiczny grypy trwa w Polsce od października do maja. Szczepienia przeciw tej chorobie są zalecane i wykonywane przez cały sezon jesienno-zimowy. Optymalny okres szczepienia to czas przed rozpoczęciem okresu zwiększonej zachorowalności. W Polsce występuje on przeważnie od stycznia do marca.

Bezpłatną szczepionkę przeciw grypie otrzymują osoby powyżej 75 lat i kobiety w ciąży. Refundacja w wysokości 50 proc. należy się m.in. osobom z obniżoną odpornością i pacjentom powyżej 60 lat. Zależnie od typu szczepionki ich pełna cena wynosi od ok. 50 zł do ok. 100 zł.