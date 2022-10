Od 1 do 7 października na grypę zachorowało w Polsce bądź miało podejrzenie zakażenia blisko 117 tys. osób, z których aż 57 tys. to dzieci do 14. roku życia. Najwięcej zakażeń grypowych było w województwie pomorskim – 22,5 tys. Ponad 330 chorych lekarze skierowali do szpitala – podało MZ na Twitterze.

Reklama

Szczepionkę przeciwko grypie można przyjąć od 1 września w placówkach medycznych, m.in. w POZ i aptekach.

Na podstawie wystawionej recepty bezpłatne szczepionki przeciwko grypie otrzymują kobiety w ciąży i seniorzy w wieku 75 plus. Szczepionki z częściową refundacją mogą kupić m.in. pacjenci w wieku 18–65 lat, narażeni na ryzyko wystąpienia powikłań pogrypowych i pacjenci 65 plus.

Dla pozostałych osób szczepionka przeciw grypie jest płatna. Pacjent pokrywa koszt preparatu, a NFZ płaci za szczepienie.

Reklama

Kwalifikować do szczepienia przeciw grypie mogą: lekarz, felczer, dentysta, pielęgniarka, położna, ratownik medyczny, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny i farmaceuta. Kwalifikację przed szczepieniem dzieci prowadzi lekarz.

Listy punktów, w których można zaszczepić się przeciwko grypie opublikowane są na stronach internetowych oddziałów wojewódzkich NFZ: https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/szczepienia-przeciwko-grypie-sprawdz-gdzie-sie-zaszczepisz,8255.html.