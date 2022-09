Reklama

Do 30 września na stronie WOW NFZ uzupełniona zostanie lista placówek uprawnionych do szczepień. Zachęcamy do zapoznania się z nią, jak i do skorzystania z oferty refundacyjnej NFZ. Pamiętajmy – grypa jest ciężką chorobą prowadzącą do powikłań, a nawet śmierci. Szczepienia są jedynym sposobem na uratowanie życia i zdrowia – podkreśla prezes Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia Bożena Janicka.

Szczepienie przeciwko grypie refundowane?

Co roku przed sezonem jesienno-grypowym lekarze PPOZ zachęcają do szczepień przeciwko grypie. Przez ostatnie lata, biorąc udział w ogólnopolskich kampaniach promujących szczepienia, sami organizowali akcje dla osób z grup ryzyka. Dwa lata temu wystąpili, także do ministra zdrowia o podjęcie działań w zakresie refundacji szczepionek dla pacjentów najbardziej narażonych na ryzyko wystąpienia powikłań – podano w komunikacie.

W tym roku decyzją Narodowego Funduszu Zdrowia szczepionki przeciwko grypie dostaną bezpłatnie (na podstawie wystawionej recepty i w zależności od szczepionki) kobiety w ciąży i seniorzy w wieku powyżej 75 lat. Z częściową refundacją szczepionki będą mogli kupić (zgodnie z zakresem wskazań refundacyjnych oraz na podstawie wystawionej recepty i w zależności od szczepionki) m.in.: pacjenci 18–65 lat i dzieci w wieku od 2 do 5 lat – narażeni na ryzyko wystąpienia powikłań pogrypowych; pacjenci powyżej 65 lat, dzieci od ukończenia szóstego miesiąca życia do ukończenia 2 lat od 5 do 18 lat – poinformowało PPOZ.

Dlaczego warto szczepić się przeciwko grypie?

Decyzję o wysokości odpłatności za szczepienie podejmuje osoba wystawiająca receptę. Dla pozostałych osób szczepionka przeciwko grypie jest płatna (pacjent pokrywa koszt preparatu, NFZ płaci za szczepienie).

- Zachęcamy do skorzystania z refundacji NFZ. Grypa jest chorobą wirusową, bardzo zakaźną. Najbardziej narażone na zachorowania i powikłania są osoby starsze, po 65. roku życia, przewlekle chorzy, osoby po przeszczepach, zakażone wirusem HIV oraz dzieci poniżej drugiego roku życia i kobiety w ciąży. W porę podana szczepionka zmniejsza radykalnie groźbę zarówno zachorowania, jak i ewentualnych powikłań. Najczęstszym jest zapalenie oskrzeli lub zapalenie płuc – przypomina Bożena Janicka.

Kiedy szczepić się przeciwko grypie?

Zdaniem lekarzy PPOZ nie ma na co czekać. Szczepionki już są dostępne w aptekach.

Sezon grypowy w Polsce przypada na grudzień, styczeń i luty. Żeby uzyskać jak najwyższą odporność najlepszymi miesiącami na szczepienia są: wrzesień, październik i listopad – dodają lekarze PPOZ przypominając jednocześnie o skorzystaniu z kolejnych dawek szczepionek przeciwko COVID-19, który nadal stanowi poważne zagrożenie.

Szczepienia przeciwko grypie będą prowadziły tylko placówki medyczne i apteki, które zgłoszą do NFZ swoją chęć udziału w akcji. Zgłoszenia przyjmowane są do 30 września, a listę placówek będzie można odnaleźć na stronie NFZ.

W komunikacie przypomniano również, że lekarze PPOZ podkreślają, że dalej nieuregulowana pozostaje kwestia szczepień w domu chorego, a konkretnie – kto ma je wykonywać. W tej sprawie świadczeniodawcy PPOZ wystąpili z interwencją do ministra Zdrowia.