- Wyniki z ostatniego tygodnia: 50 290 COVID-19 i 82 700 grypa. W najbliższych dniach nadal powinna dominować druga z chorób. Pamiętajmy, że w zatłoczonych miejscach maseczka może nas uchronić przed zakażeniem oboma wirusami – przekazał na Twitterze w poniedziałek szef resortu zdrowia.

Od poniedziałku 28 marca zniesiono obowiązek zakrywania maseczką ust i nosa w pomieszczeniach zamkniętych, z wyjątkiem budynków, w których prowadzona jest działalność lecznicza, i aptek. Od maja również w tych miejscach nie będzie takiego przymusu. Obowiązek noszenia maseczek wprowadzono w Polsce 16 kwietnia 2020 r.

Grypa jest wirusową chorobą zakaźną. Dochodzi do niej drogą kropelkową lub przez kontakt ze skażoną powierzchnią. Okres inkubacji wynosi 1-4 dni. Choroba objawia się kaszlem, bólem gardła, katarem, a jej postać nagła to wysoka gorączka – powyżej 38 stopni C, dreszcze, ból głowy, klatki piersiowej, mięśni i stawów, nudności i wymioty oraz brak łaknienia. W wyniku ciężkich powikłań może dojść m.in. do zapalenia płuc i oskrzeli, ucha środkowego czy mięśnia sercowego i osierdzia, jak również zaostrzenie chorób przewlekłych. Co roku w sezonie jesienno-zimowym dostępna jest szczepionka, która chroni przez ciężkimi objawami choroby i powikłaniami wymagającymi hospitalizacji.

COVID-19 jest ostrą wirusową chorobą układu oddechowego wywołaną przez wirus SARS-CoV-2. Pojawiła się w drugiej połowie 2019 r. Daje objawy zbliżone do innych infekcji układu oddechowego: gorączkę, suchy kaszel, ból gardła, uczucie zmęczenia lub osłabienia.

Łącznie od 4 marca 2020 r., gdy wykryto w Polsce pierwsze zakażenie SARS-CoV-2, potwierdzono już ponad 5,9 mln przypadków. Zmarło ponad 114,8 tys. osób z COVID-19. Od 27 grudnia 2020 r. w Polsce rozpoczęto akcję szczepień przeciw tej chorobie. Do tej pory zaszczepiły się w pełni 22,3 mln osób.