- Ponieważ w Agencji Rezerw Materiałowych pozostało jeszcze około 200 tys. szczepionek przeciw grypie, to są szczepionki do rozdysponowania pomiędzy podstawową opiekę zdrowotną. Ten termin zgłaszania był do dzisiaj, ale przesuwamy go do 29 stycznia - powiedział we wtorek, 26 stycznia, na konferencji prasowej Adrusiewicz.

Wytłumaczył, że każda osoba, która chciałaby się jeszcze zaszczepić przeciw grypie może zgłosić się do przychodni. Placówka taka może do 29 stycznia zgłosić swoje zapotrzebowanie.

- Takie szczepionki jeszcze możemy rozdysponować i to rozdysponować za darmo dla osób, które jeszcze w tym sezonie zechcą się jeszcze zaszczepić - dodał.

Kierownik Krajowego Ośrodka ds. Grypy z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego-Państwowego Zakładu Higieny prof. Lidia Brydak w rozmowie z PAP w połowie stycznia poinformowała, że od 1 października 2020 r. do 7 stycznia tego roku zarejestrowano 717 040 przypadków zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę i wirusy grypopodobne. Zaszczepiło się prawie 2 mln Polaków.

Grypa to choroba wywoływana przez wirusy grypy typu A i B. Polega na ostrym zakażeniu górnych dróg oddechowych. Przenosi się podczas kichania, kaszlu. Objawia się najczęściej wysoką gorączką, dreszczami, bólami mięśni, głowy, osłabieniem, rozbiciem, suchym kaszlem, bólem gardła i katarem. U dzieci może wywoływać senność, brak apetytu i wymioty.

Choroba ustępuje najczęściej po kilku dniach, ale kaszel i zmęczenie mogą utrzymywać się jeszcze do 2 tygodni. Umiera na nią 0,1-0,5 proc. chorych, w 90 proc. są to osoby starsze, powyżej 60 lat.

Najczęściej występującymi powikłaniami są: zapalenie płuc, zapalenie ucha środkowego i mięśnia sercowego, mózgu i opon mózgowych. Występują także powikłania neurologiczne, psychiatryczne, poronienie. Grupą najbardziej zagrożoną powikłaniami są dzieci poniżej 2 lat oraz seniorzy, kobiety w ciąży, osoby przewlekle chore.

Od wielu lat medycyna dysponuje lekami antygrypowymi nowej generacji, ale o ich zaleceniu decyduje lekarz. Zaleca się odpoczynek, nawadnianie, pozostanie w domu. Jak podkreślają eksperci, skuteczną metodą, która zapobiega chorobie jest coroczne szczepienie.