Eksperci podają, że dzieci zaszczepionych przeciwko grypie jest w naszym kraju mniej niż 1 proc., a – jak podkreślają – mają one nie w pełni rozwinięty układ odpornościowy i są szczególnie narażone na powikłania pogrypowe, m.in na zapalenie ucha środkowego czy zapalenie płuc.

Jednocześnie zwrócili uwagę, że dzieci, przebywając w dużych skupiskach, w szkole czy w przedszkolu są wyjątkowo zagrożone zakażeniem wirusem grypy, który przenosi się drogą kropelkową. Odgrywają też kluczową rolę w transmisji wirusa, bo łatwiej się zarażają, ale też więcej niż dorośli tego wirusa emitują.

- Zaszczepienie dziecka przeciw grypie chroni zatem nie tylko samego pacjenta, ale także jego najbliższe otoczenie – zauważyli eksperci, wskazując również w tym kontekście na zeszłotygodniowy powrót dzieci z klas I-III do szkół.

Przypomnieli, że w tym sezonie grypowym szczepionki dostarczane są w transzach i w aptekach pozostało ich ponad 7 tys. Zaznaczyli, że biorąc pod uwagę, że sezon grypowy przypada na styczeń – marzec jeszcze nie jest za późno, by się zaszczepić.

- Realizacja szczepienia przeciw grypie nawet w styczniu i lutym wciąż przynosi korzyści i efektywnie chroni przed szczytem sezonu grypowego – przewodniczący Rady Naukowej Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy wytłumaczył prof. dr hab. med. Adam Antczak.

Przychodnie podstawowej opieki zdrowotnej i inne podmioty lecznicze, które mają umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia, mogą zamawiać szczepionki we własnym zakresie. Podmioty lecznicze powinny złożyć zapotrzebowanie do 29 stycznia do godz. 15.00 za pośrednictwem portalu szczepionkanagrype.mz.gov.pl. Nie mogą samodzielnie składać zamówień pacjenci i apteki, dlatego zainteresowane osoby powinny się zgłaszać do właściwej przychodni POZ (według miejsca zamieszkania).

Eksperci dodali, że minister Zdrowia zgodził się, aby przychodnie i szpitale, w których pozostały niewykorzystane dawki szczepionki przeciw grypie, mogły je wykorzystać do zaszczepienia chętnych pacjentów bez względu na wiek.

Kierownik Krajowego Ośrodka ds. Grypy z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego -Państwowego Zakładu Higieny prof. Lidia Brydak w rozmowie z PAP w połowie stycznia poinformowała, że od 1 października 2020 r. do 7 stycznia tego roku zarejestrowano 717 040 przypadków zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę i wirusy grypopodobne. Zaszczepiło się prawie 2 mln Polaków.

Organizatorem Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy jest Fundacja Nadzieja dla Zdrowia. Za nadzór merytoryczny nad realizacją programu odpowiada Rada Naukowa Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy pod przewodnictwem prof. Adama Antczaka.