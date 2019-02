Najwięcej przypadków zachorowań i podejrzeń grypy od 1 do 7 lutego odnotowano w województwach: pomorskim (43,9 tys.), mazowieckim (37,8 tys.) oraz śląskim (28,9 tys.) i wielkopolskim (28,2 tys.). Z powodu grypy i jej podejrzeń wystawiono w ciągu tygodnia 1378 skierowań do szpitala. Wśród 15 osób, które zmarły, sześć było w przedziale wiekowym od 15 do 64 lat, zaś dziewięć miało więcej niż 65 lat.

W styczniu odnotowano w Polsce 645 tys. zgłoszeń przypadków zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę, wystawiono około 3,1 tys. skierowań do szpitala. W ciągu całego pierwszego miesiąca roku zmarło osiem osób.

Galeria Przejdź do galerii » Oni szczególnie powinni bać się grypy. I się zaszczepić! Sezon na grypę trwa. Aby się przed nią uchronić, warto się zaszczepić. Zobacz, komu szczególnie potrzebne jest szczepienie według ekspertów ze Światowej Organizacja Zdrowia.

Specjaliści przekonują, że dobrym sposobem zapobiegania infekcjom i powikłaniom powodowanym przez wirusy grypy są szczepienia. Niezwykle istotne, jak podkreślają eksperci, jest także przestrzeganie zasad higieny, między innymi częste mycie rąk oraz kichanie i kasłanie w zgięcie łokciowe. Dzięki temu dłonie nie zostaną skażone wirusem i chory nie przeniesie go na inne osoby. W miejscach publicznych i środkach transportu należy unikać niepotrzebnego dotykania powierzchni i elementów ich wyposażenia. Lekarze radzą, aby zadbać o kondycję fizyczną i właściwą dietę, mającą znaczący wpływ na odporność.

Wizyta u lekarza jest zalecana przy wystąpieniu objawów, takich jak: gorączka, bóle głowy, bóle mięśniowo-stawowe, kaszel, ból gardła lub duszność. W razie podejrzenia lub rozpoznania grypy nie należy chodzić do pracy i pozostać w domu. To zmniejsza ryzyko groźnych powikłań i ogranicza rozprzestrzenianie się choroby.

Grypa zwykle atakuje nagle i często wywołuje silną gorączkę. Objawia się bólami mięśni, stawów i głowy. W przeciwieństwie do przeziębień w czasie grypy rzadko występuje katar, bardziej charakterystyczny dla niej jest suchy, męczący kaszel. Grypa może mieć również przebieg bezobjawowy lub z niewielkimi objawami. Grypa występuje przez cały rok, jedynie w mniejszym nasileniu w poszczególnych okresach, na przykład latem.