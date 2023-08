Reklama

Warto skorzystać z rad doświadczonej położnej Edyty Szumowicz - laureatki konkursu “Położna na medal”.

Przyczyny odparzeń u noworodków i niemowlaków

Zdrowa, gładka skóra u noworodka urodzonego o czasie tj. po 37 tygodniu ciąży, posiada właściwości ochronne oraz właściwą funkcjonalność i dojrzałość. Zdarza się jednak, że dzieci przychodzą na świat z suchą, nie dojrzałą skórą. Bardzo często, skóra noworodków pozbawiona jest płaszcza lipidowego, którego zadaniem jest ochrona przed czynnikami zewnętrznymi, takimi jak wilgoć i bakterie, które mają duży wpływ na pojawienie się odparzeń pośladków. Nie bez znaczenia dla powstania podrażnień okolic intymnych ma rzadka zmiana pieluszki. Wilgoć i nadmierne pocenie się skóry może doprowadzić do uszkodzenia delikatnej skóry, a to z kolei sprzyja zakażeniom bakteryjnym bądź grzybiczym. Nierzadko spotykamy się również z odparzonymi pośladkami spowodowanymi reakcjami alergicznymi np. na materiał z którego wykonany jest pampers, bądź detergent w którym prana była pieluszka tetrowa.

Objawy odparzeń

Delikatne odparzenie jest bardzo łatwe do rozpoznania. Podczas zmiany pieluszki możemy zaobserwować, że skóra wokół pupy jest zaczerwieniona. Dzięki natychmiastowej interwencji, stan ten jest łatwy do opanowania. Jeśli nie zostaną podjęte żadne kroki, w bardzo szybkim tempie może pojawić się obrzęk a następnie rozwinąć się stan zapalny. Wówczas zaczerwienienie zmieni się w rumień, skóra będzie mocno podrażniona oraz pojawią się drobne krostki lub grudki. W konsekwencji skóra zaczyna się złuszczać co sprzyja pojawieniu się nadżerek. Zmiany te przysparzają dziecku bardzo duży dyskomfort oraz ból. Warto pamiętać, że gorące i wilgotne warunki panujące latem mogą zwiększać ryzyko wystąpienia odparzeń u dzieci.

Poznaj cztery sposoby na odparzenia okołopieluszkowe

1. Często zmieniaj pieluszkę

Częstotliwość zmiany pieluszki u dziecka należy dostosować do jego potrzeb indywidualnych. W okresie noworodkowym zaleca się jednak systematyczna zmianę pieluszek nie rzadziej niż co 3 godziny, bez względu na stopień ich zabrudzenia. Częstsza zmiana pieluszki jest wskazana w sytuacjach kiedy opiekun dziecka zauważy, że pampers jest mokry lub w sytuacji kiedy pojawią się pierwsze niepokojące zmiany takie jak np. zaczerwienienie. Takie działanie będzie sprzyjać utrzymaniu pośladków dziecka w suchości i ograniczenie ich kontaktu z drażniącym amoniakiem znajdującym się w moczu. To z kolei nie doprowadzi do podrażnień skóry.

2. Wietrz pośladki

Skóra noworodka i niemowlęcia powinna być sucha i czysta. Dziecku należy zapewnić częsty okres bezpieluszkowy w celu dostępu powietrza do miejsc wrażliwych. Wietrzenie pośladków ma kluczowe znaczenie w przeciwdziałaniu pieluszkowemu zapalenia skóry. Okolice pieluszkowe należy dokładnie umyć i pozostawić dziecko na parę minut na kocyku bądź nieprzemakalnym podkładzie tak, aby pośladki malca mogły dokładnie wyschnąć i wietrzyć się. Zaleca się stosować pieluszki z wysoce absorbującą warstwą, niealergizującą i nie ograniczającą swobodę ruchu dziecka.

3. Stosuj kremy ochronne na skórę pośladków

Przed działaniem substancji drażniących znajdujących się w moczu i kale skórę należy zabezpieczyć maścią. Do codziennej pielęgnacji zdrowej skóry noworodka i niemowlęcia dobrze jest stosować preparaty tłuste z lanoliną białą wazeliną, alantoiną oraz zawierające witaminy A, D, E, F. Świetnie sprawdzi się maść alantandermoline z witaminą F. Maść ta pielęgnuje i chroni wrażliwą, delikatną, skłonną do podrażnień skórę. Przeznaczona jest do pielęgnacji pachwin, fałdów skórnych i ich okolic oraz okolicy okołopieluszkowej. Kosmetyk jest odpowiedni dla skóry szczególnie wrażliwej, skłonnej do alergii. Alantandermoline z witaminą F należy stosować na skórę miejscowo, do codziennej pielęgnacji, bądź wtedy gdy skóra wymaga szczególnej ochrony przed negatywnym działaniem czynników zewnętrznych. Należy pamiętać, aby nakładana warstwa tłustych preparatów była niewielka. Ich gruba powłoka nie wchłonie się całkowicie w skórę, a nadmiar osadzi się na wewnętrznej, chłonnej warstwie pieluszki co sprawi, że będzie ona pochłaniać mniejszą ilość wilgoci.

4. Zachowaj właściwą higienę miejsc intymnych

Najskuteczniejszym sposobem na uniknięcie pieluszkowego zapalenia skóry jest prawidłowa higiena miejsc intymnych. Podczas codziennej pielęgnacji należy pamiętać, że skóra pośladków powinna być czysta i dokładnie umyta po każdej kupce. Do przemywania okolic okołopieluszkowych zaleca się stosowanie chusteczek hipoalergicznych lub miękkich płatków kosmetycznych i ciepłej wody. Zawsze przed założeniem pieluszki należy osuszyć skórę i zaaplikować krem ochronny. Pupę niemowlaka należy myć od przodu do tyłu, tak by bakterie z kału nie dostały się do cewki moczowej lub pochwy w przypadku dziewczynek.

Każdy rodzic powinien być świadomy tego, że prawidłowe nawyki wykorzystywane podczas codziennej pielęgnacji dziecka uchronią go przed odparzeniami pośladków lub pieluszkowym zapaleniem skóry. Nie bez znaczenia jest również odpowiednie dobranie maści ochronnych do pielęgnacji. ​​Dzięki takiemu postępowaniu istnieje duża szansa że problem nie pojawi się.