Za pośrednictwem czasopisma "The American Journal of Clinical Nutrition" poinformowali, że zastąpienie innych napojów kawą redukuje ryzyko zachorowania aż do 56 proc.

Reklama

Epidemia cukrzycy typu 2 osiąga coraz większe rozmiary i przewiduje się, że do połowy bieżącego wieku na całym świecie cierpieć na nią będzie nawet 783 milionów ludzi. Identyfikacja populacji wysokiego ryzyka i wdrożenie w nich odpowiednich strategii zapobiegawczych ma więc nadrzędne znaczenie.

Jedną z takich populacji są kobiety, które chorowały na cukrzycę ciążową. W porównaniu z innymi, ogólnie zdrowymi paniami, są one aż dziesięciokrotnie bardziej zagrożone zachorowaniem.

Dotychczasowe badania wskazywały, że dzięki zawartości składników bioaktywnych, takich jak polifenole, picie od dwóch do pięciu filiżanek kawy (z kofeiną lub bezkofeinowej) dziennie jest skutecznym sposobem opóźniającym wystąpienie lub zapobiegającym cukrzycy typu 2 w populacji ogólnej.

Reklama

Teraz naukowcy z Yong Loo Lin School of Medicine, National University of Singapore, Harvard T.H. Chan School of Public Health i National Institutes of Health sprawdzili, czy ochronne działanie kawy utrzymuje się także w przypadku kobiet dotkniętych cukrzycą ciążową.

Zespół prof. Cuilin Zhang przez ponad 25 lat obserwował ponad 4500 pacjentek, które spodziewając się dziecka chorowały na cukrzycę ciążową. Badali powiązania długotrwałego spożywania kawy z późniejszym ryzykiem wystąpienia cukrzycy typu 2.

Reklama

Odkryto, że spożywanie kawy zawierającej kofeinę przez kobiety, które urodziły dziecko, jest odwrotnie skorelowane z cukrzycą typu 2. W porównaniu z osobami, które w ogóle nie piły kawy z kofeiną, te, które wypijały 1 filiżankę dziennie, miały obniżone ryzyko zachorowania o 10 proc. Spożywanie 2-3 filiżanek obniżało to zagrożenie o 17 proc., a 4 filiżanek lub więcej - aż o 53 proc.

Co ciekawe, w przeciwieństwie do wcześniejszych badań prowadzonych na populacji ogólnej, omawiane badanie nie wykazało związku pomiędzy obniżaniem ryzyka rozwoju cukrzycy a spożywaniem kawy bezkofeinowej. Naukowcy uważają, że może to wynikać ze stosunkowo niewielkiej liczby kobiet, które spożywały kawę bezkofeinową, co uniemożliwiało wykrycie istotnej korelacji.

- Te i wcześniejsze wyniki sugerują, że kawa z kofeiną, spożywana bez cukru i pełnotłustych produktów mlecznych w ilości 2-5 filiżanek dziennie, może być ważną składową zdrowego stylu życia w niektórych populacjach - podkreślają autorzy publikacji.

- Pamiętajmy jednak, że choć kawa jest zdrowszą alternatywą dla popularnych, słodkich napojów, to korzyści z jej picia zależą od dodatków, takich jak cukier i mleko - przypominają.

Dodają, że należy także uważać na spożywanie nadmiernych ilości kawy, oraz że istnieją grupy, które w ogóle nie powinny jej pić.