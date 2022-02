Autorzy opracowania opublikowanego w piśmie „Acta Obstetricia Et Gynecologica Scandinavica” przestrzegają przed komplikacjami, jakie mogą spotkać ciężarne kobiety z ciężkim COVID-19.

Swoje wnioski wyciągnęli po analizie danych na temat prawie 4,5 tys. ciężarnych kobiet hospitalizowanych w Wielkiej Brytanii z powodu objawowego COVID-19.

Ryzyko porodu przed 32. tygodniem było prawie 11 razy wyższe, przed 28. tygodniem - ponad 12 razy, ryzyko cesarskiego cięcia przed porodem - prawie 9 razy wyższe, urodzenia martwego dziecka - 2,5 raza, leczenia na neonatologicznym oddziale intensywnej terapii - prawie 12 razy.

22 kobiety zmarły, wszystkie miały ciężką postać choroby. 59 dzieci przyszło na świat martwych, a 10 noworodków zmarło krótko po porodzie.

Niecałe 14 proc. kobiet miało ciężką postać choroby. W tej grupie był większy odsetek pacjentek w wieku powyżej 30 lat, z nadwagą lub otyłością, cukrzycą ciążową oraz mieszanej rasy.

- Analiza ta pokazuje, że niektóre ciężarne kobiety przyjęte do szpitala z COVID-19 mierzą się z podniesionym ryzykiem ciężkiego przebiegu tej choroby. Ponownie wyniki wskazują na ochronne działanie szczepionek przed ciężką postacią i negatywnymi skutkami dla matki i dziecka - mówi współautor opracowania Marian Knight z University of Oxford. - Badanie to podkreśla znaczenie interwencji promujących szczepienia nakierowanych szczególnie na osoby szczególnie zagrożone - dodaje.