Europejska Agencja Leków (EMA) podała we wtorek, 18 stycznia, że szczepionki przeciw Covid-19 oparte na technologii mRNA nie powodują powikłań ciążowych u przyszłych matek i ich dzieci. Jest to ocena danych z badań obejmujących ok. 65 tys. ciąż na różnych etapach.

EMA poinformowała też, że badania przeprowadzone przez jej naukowców doprowadziły do stwierdzenia, że szczepienia przeciwko Covid-19 są równie skuteczne w zmniejszaniu ryzyka hospitalizacji i śmierci u kobiet w ciąży jak i osób nie będących w ciąży. Po podaniu szczepionki mRNA - Comirnaty (Pfizer-BioNTech) i Spikevax (Moderna) - nie stwierdzono u ciężarnych kobiet żadnych oznak zwiększonego ryzyka powikłań, poronień, przedwczesnych skutków ubocznych u nienarodzonych dzieci. - Korzyści z przyjęcia w czasie ciąży szczepionki przeciw Covid-19, opartej na technologii mRNA przewyższają wszelkie możliwe ryzyko dla przyszłych matek i nienarodzonych dzieci – podała EMA. Część krajów UE poparło już stosowanie szczepionek przeciw Covid-19 u kobiet w ciąży, a wsparcie EMA dla szczepionek mRNA prawdopodobnie wzmocni kampanie szczepień ciężarnych w mniejszych krajach, które polegają na wiedzy naukowej regulatora, jakim jest EMA.