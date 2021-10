Wirus RSV to groźny patogen, który od kilku tygodni spędza rodzicom sen z powiek. To właśnie on odpowiada za ogromną większość infekcji u najmłodszych. Lekarze przestrzegają, że wirus jest szczególnie niebezpieczny dla noworodków i wcześniaków. Jak z nim walczyć?

O tym w „Dzień Dobry TVN" opowiedziały pediatra dr n. med. Ilona Derkowska i pielęgniarka neonatologiczna Agata Joutsen.