Wiele mówi się o porodzie, a za mało uwagi poświęca mamom, by psychiczne przygotować je do połogu. Niestety, dla wielu kobiet to niezwykle trudny czas, kiedy muszą odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Jak można im pomóc?

O tym w „Dzień Dobry TVN” opowiedziały położna Joanna Kiełbasińska i mama 16-miesięcznej Janinki Agnieszka Ogłaza. Reklama