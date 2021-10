NHS i brytyjscy eksperci namawiają kobiety w ciąży do tego, żeby się zaszczepiły przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 tak szybko, jak tylko jest to możliwe. Ciąża nie jest przeciwwskazaniem do takiego szczepienia (podobnie jak i przeciwko grypie sezonowej - PAP). Szczepionka nie stwarza też zagrożenia dla zdrowia kobiety, jak i płodu, wręcz przeciwnie – może uchronić przed ciężkim zakażeniem.

- Nieproporcjonalnie duża liczba niezaszczepionych kobiet w ciąży znajdujących się na oddziale intensywnej terapii przekonuje, jak poważnym ryzykiem u kobiet w ciąży jest ciężki przebieg COVID-19 – stwierdza na stronie NHS dr Edward Morris, prezes Royal College of Obstetricians and Gynecologists.

Również wirusolog z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie prof. Krzysztof Pyrć przekonuje na Twitterze, że COVID-19 stanowi śmiertelne zagrożenie głównie dla osób z grupy ryzyka, takich na przykład jak kobiety w ciąży.

Według NHS obserwacje 100 tys. kobiet w ciąży w Anglii i Szkocji oraz 160 tys. kobiet oczekujących dziecka w USA wykazały, że nie ma zagrożenia dla płodu. Jacqueline Dunkley-Bent Naczelna położna Anglii zapewnia kobiety w ciąży, że szczepionka przeciwko COVID-19 czyni ciebie oraz twoje dziecko bezpiecznym i może uchronić przed szpitalem.

Szczepienia przeciwko COVID-19 są rekomendowane przez brytyjskie towarzystwo położników i ginekologów, jak i organizacje położnych. Do szczepień tych od sierpnia 2021 r. namawia także amerykańskie Centrum Kontroli i Prewencji Chorób (CDC) w Atlancie.

W USA nadal jednak wśród kobiet w ciąży mniejsze jest zainteresowanie szczepieniami przeciwko COVID-19 niż w całej populacji. Z danych opublikowanych 18 września 2021 r. wynika, że dotąd 31 proc. Amerykanek zaszczepiło się dwoma dawka przed zajściem w ciążę lub w okresie ciąży.