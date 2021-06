Ze badań przeprowadzonych w barcelońskim szpitalu Mar wynika, że wraz z wysokim poziomem otyłości zmiany zachodzące w mózgu są podobne, jak te, które zachodzą u osób cierpiących na zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne, tzw. OCD.

Naukowcy z instytutu badawczego ISGlobal, którzy przeprowadzili studium, wskazali, że zmiany w mózgu otyłych mogą dotyczyć co najmniej 5 proc. ogółu dzieci.

W swoim komunikacie z badania, opublikowanym w dzienniku “La Vanguardia” naukowcy podkreślili, że zmiany zachodzące w związku z dużą otyłością “zachodzą w mózgu, kiedy ten jest jeszcze w fazie rozwoju”.

Zaznaczyli, że wyselekcjonowana przez nich do badania grupa dzieci mających od 8 do 12 lat została wybrana właśnie ze względu na fakt, że w tej grupie wiekowej nadwaga oraz otyłość występują aż u 40 proc. osób.

Naukowcy tłumaczą, że po przekroczeniu określonego poziomu otyłości u dzieci dochodzi do nadmiernej aktywności kory przedczołowej, co powoduje pojawienie się lęku. Aby zwalczyć go - jak twierdzą badacze - mózg wysyła komunikat o potrzebie jedzenia.

- To jednak nie wystarcza, aby uspokoić ten niepokój - wskazał kierujący zespołem badawczym Jesus Pujol, zaznaczając, że u dzieci o dużej otyłości próba zaspokojenia łaknienia jedzeniem nie łagodzi stanu lękowego.

Badanie przeprowadzone w barcelońskim Hospital del Mar polegało na analizie mózgu dzieci poddanych badaniu rezonansem magnetycznym. W sumie uczestniczyło w nim 230 osób.