Skóra w trakcie ciąży

Skóra ciężarnych bywa bardzo kapryśna. Pod wpływem nadmiernej produkcji estrogenów staje się bardzo wrażliwa. Kosmetyki, których kobieta używała przed ciążą, mogą powodować reakcję alergiczną w postaci zaczerwienienia, podrażnień czy wysypki. – W ciąży dochodzi do wzrostu progesteronu, zwanego hormonem prociążowym, jego wzrost wpływa nie tylko na macicę, ale też na skórę – mówi dr n.med. Monika Kuźmińska. Jaki wpływ ma wysoki poziom progesteronu na skórę? – Rozszerza i zwalnia przepływ przez naczynia, co powoduje powstawanie teleangiektazji i żylaków. Praca gruczołów łojowych zostaje wzmożona. Na skórze mogą powstawać zmiany o charakterze zapalnym. Kobiety w ciąży mają również skłonności do powstawania obrzęków, czego przyczyną jest zatrzymywanie wody w organizmie – wyjaśnia dr n. med. Monika Kuźmińska.

Pielęgnacja skóry w ciąży

Kobiety w ciąży skarżą się na kłopoty z cerą. Przesuszona skóra, przebarwienia czy trądzik mogą uprzykrzyć życie nawet pań, które dotychczas cieszyły się nieskazitelną skórą. Jak temu zaradzić? W trakcie ciąży warto używać głęboko odżywczych preparatów, które przywrócą odpowiedni poziom nawilżenia. Kosmetyki z kwasem hialuronowym to strzał w dziesiątkę! Ratunkiem dla „wyprysków” na twarzy mogą być łagodne preparaty np. na bazie cynku. Niezwykle ważne jest również stosowanie kremów z filtrem, które załagodzą przebarwienia hormonalne. Przyszłe mamy mają też możliwość skorzystania z zabiegów w gabinetach. To w końcu moment, kiedy kobiety mają więcej czasu dla siebie. Jednym z polecanych zabiegów jest oxybrazja, która jest w pełni bezpieczna dla ciężarnej i dziecka. Zabieg pomaga w walce z przebarwieniami, usuwa zaskórniki i poprawia koloryt skóry. – Oxybrazja jest to odmiana mikrodemabrazji mechanicznej, wykonywanej za pomocą sprężonego tlenu i soli fizjologicznej. W odróżnieniu od innych mikrodermabrazji, zabieg ten wykonywany jest na zimno i mokro, przez co nie ma efektu podrażnienia skóry. Dodatkowo łagodząco działa sam tlen, którym skóra zostaje „zbombardowana”. Zabieg może być wykonany intensywniej lub łagodniej w zależności od potrzeb skóry. Polecany również osobom ze skórą naczyniową. Częstotliwość oraz ilość zabiegów ustalane są przez lekarza indywidualnie – mówi dr n.med. Monika Kuźmińska. Jakich efektów możemy spodziewać się po zabiegu? – Skóra jest rozjaśniona, odświeżona i wygładzona, pory są mniej widoczne, a co za tym idzie – makijaż wygląda perfekcyjnie. Zabieg śmiało możemy wykonywać przed ważnymi okazjami – dodaje. To doskonała i nieinwazyjna opcja dla pań spodziewających się dziecka.

Jak dbać o ciało w ciąży?

Pielęgnację skóry w ciąży należy rozpocząć od odpowiedniego oczyszczenia i nawilżenia. Warto wybrać łagodne preparaty przeznaczone do wrażliwej skóry, które nie zawierają alergenów. Właściwy poziom nawilżenia zapewnią balsamy i olejki do ciała, które odżywią skórę. Kobiety w ciąży często skarżą się na nadmierne przesuszenie naskórka, świąd oraz rozstępy. By temu zaradzić, postaw na natłuszczające emolienty. Regularne peelingi i masaże poprawiają kondycję skóry i chronią przed rozstępami. W celu zlikwidowania dolegliwości bólowych pleców, mięśni oraz stawów warto skorzystać z masażu prenatalnego, który zdobywa coraz większą popularność wśród przyszłych mam. Zabieg niweluje bóle pleców związane z rosnącym brzuszkiem, zmniejsza wspomniane obrzęki stóp i przeciwdziała utracie jędrności skóry brzucha i biustu. Co najważniejsze – masaż prenatalny pomaga przygotować się na wysiłek, jaki niesie ze sobą poród i… znacznie poprawia samopoczucie przyszłej mamy!

Czego wystrzegać się w ciąży?

W trakcie ciąży zabronione są zabiegi wyszczuplające i antycellulitowe, które podwyższają ciśnienie. Niewskazana jest również laserowa depilacja. – Kobiety w ciąży są pod szczególną ochroną, zatem nie wykonuje się u nich żadnych badań klinicznych, które potwierdzają skuteczność i bezpieczeństwo danej metody. Trudno jest ocenić, czy dany zabieg nie zaszkodzi dziecku, dlatego należy wykonywać wyłącznie takie zabiegi, co do których mamy stuprocentową gwarancję bezpieczeństwa dla matki i dziecka – tłumaczy ekspertka z Yonelle Beauty Institute. Ciężarne powinny wystrzegać się produktów kosmetycznych, których składniki wywierają negatywny wpływ na dziecko. Na co zwrócić uwagę przy zakupie kosmetyków? Najlepiej wybierać produkty ze specjalnych linii opracowanych z myślą o przyszłych mamach. Są bezpieczne dla zdrowia zarówno ciężarnej, jak i malucha. Całkowicie zakazane są preparaty, które mają w składzie: retinol, kwasy owocowe AHA oraz kwas salicylowy.