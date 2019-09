Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych (FASD) jest nieuleczalnym, niegenetycznym zespołem chorobowym, mogącym wystąpić u dzieci, których matki piły alkohol w czasie ciąży.

FASD charakteryzują m.in. uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego, zaburzenia neurologiczne, opóźnienie rozwoju fizycznego i psychicznego, zaburzenia zachowania, niedorozwój umysłowy, nadpobudliwość psychoruchowa, a także wady rozwojowe - w tym serca i stawów.

Dzieci matek, które piły alkohol, mogą mieć trudności z uczeniem się, koncentracją, pamięcią.

Organizatorzy akcji przypominają, że "spożycie alkoholu wśród kobiet w wieku rozrodczym na przestrzeni ostatnich lat wzrasta", a alkohol ze względu na swoją toksyczność jest najczęstszą przyczyną zaburzeń neurorozwojowych u rozwijającego się płodu, przejawiających się uszkodzeniem mózgu i ośrodkowego układu nerwowego oraz wadami wrodzonymi.

Organizujący akację "Ciąża bez alkoholu" przypominają też historię Światowych Dni FAS. W lutym 1999 roku troje rodziców wychowujących dzieci z FAS: Bonnie Buxton, Brian Philcox z Toronto w Kanadzie i Teresa Kellerman z Tuscon w USA zadali sobie pytanie: Czy gdyby rodzice wychowujący dzieci z FAS na całym świecie zebrali się razem o 9 godzinie 9 dnia 9 miesiąca roku i powiedzieli światu, by pamiętano, że podczas 9 miesięcy ciąży kobieta nie powinna pić alkoholu, to świat by ich posłuchał?

Zamieścili apel w internecie i zaczęły się do niego przyłączać kolejne osoby, miasta, kraje. Pierwszy Międzynarodowy Dzień FAS odbył się 9 września 1999 roku w Auckland w Nowej Zelandii. O godzinie 9.09 rozbrzmiały dzwony w tamtejszym kościele, zachęcając do minuty refleksji. Dzięki wolontariuszom idea zaczęła się rozprzestrzeniać i w 2004 roku trafiła także do Polski. Z każdym rokiem przybywa środowisk i państw, które podejmują różne działania zwiększające świadomość konieczności zachowywania abstynencji w czasie ciąży.