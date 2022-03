Prawie połowa populacji USA cierpi na nadciśnienie tętnicze - to jeden z głównych czynników przyczyniających się do chorób sercowo-naczyniowych. Nieleczone nadciśnienie uszkadza układ krążenia i jest istotnym czynnikiem przyczyniającym się do zawału serca, udaru mózgu i innych schorzeń.

Istnieje wyraźny związek pomiędzy niską jakością diety a zwiększonym ryzykiem chorób sercowo-naczyniowych i zgonu z ich powodu. W swoich wytycznych dietetycznych na 2021 r. American Heart Association zaleca spożywanie pokarmów będących zdrowymi źródłami białka, takich jak rośliny, owoce morza i niskotłuszczowe lub beztłuszczowe produkty mleczne, a w razie potrzeby chude mięso i nieprzetworzone postacie mięsa lub drobiu - w sumie około 156 gramów.

- Odżywianie może być łatwo dostępnym i skutecznym sposobem walki z nadciśnieniem. Wraz z tłuszczami i węglowodanami, białko jest jednym z trzech podstawowych makroskładników odżywczych – powiedział autor badania, dr Xianhui Qin z Narodowego Centrum Badań Klinicznych Chorób Nerek w Nanfang. Szpital Południowego Uniwersytetu Medycznego w Guangzhou, Chiny.

Naukowcy przeanalizowali informacje dotyczące zdrowia prawie 12 200 dorosłych mieszkańców Chin, którzy brali udział w co najmniej 2 z 7 rund ankiety China Health and Nutrition Survey w latach 1997-2015 (ankiety przeprowadzane były co 2-4 lata). Dane z ostatniej rundy wykorzystano do porównania. Średnia wieku uczestników wynosiła 41 lat, z czego 47 proc. stanowili mężczyźni. Ankieta oceniała spożycie poszczególnych produktów w trzech kolejnych 24-godzinnych okresach. Podczas każdej rundy przeszkolony ankieter zbierał całodobowe informacje żywieniowe w ciągu 3 dni w tym samym tygodniu.

Uczestnikom przyznawano „wynik różnorodności” białka w oparciu o liczbę różnych spożywanych źródeł białka na 8 zgłoszonych: produkty z pełnego ziarna, z ziarna oczyszczonego (rafinowanego), przetworzone czerwone mięso, nieprzetworzone czerwone mięso, drób, ryby, jaja i rośliny strączkowe. Maksymalna ocena różnorodności wynosiła 8. Następnie badacze ocenili związek między nowo rozpoznanym nadciśnieniem tętniczym a wynikiem różnorodności białka.

Nowo rozpoznane nadciśnienie definiowano jako skurczowe (górna liczba) ciśnienie krwi większe lub równe 140 mm Hg i/lub rozkurczowe (dolna liczba) ciśnienie krwi większe lub równe 90 mm Hg, przyjmowanie leków obniżających ciśnienie krwi lub samodzielne zgłoszenie, że lekarz stwierdził nadciśnienie od czasu ostatniego udziału w ankiecie.Średni czas obserwacji wyniósł 6 lat.

U ponad 35 proc. z prawie 12 200 uczestników badania w okresie obserwacji rozwinęło się nowo rozpoznane wysokie nadciśnienie tętnicze. W porównaniu z uczestnikami o najniższym wyniku różnorodności spożycia białka (mniej niż 2), ci z najwyższym wynikiem różnorodności (4 lub wyższym) mieli o 66 proc. niższe ryzyko rozwoju nadciśnienia tętniczego.

Dla każdego z 8 rodzajów źródeł białka istniało „okno“ spożycia, w którym ryzyko nadciśnienia było mniejsze, co naukowcy określili jako odpowiedni poziom spożycia.

Jeśli chodzi o całkowite spożycie, wydzielono pięć kategorii (kwintyle), od najmniejszej do największej ilości spożytego białka. Osoby, które spożywały najmniejszą całkowitą ilość białka i te, które spożywały najwięcej białka miały najwyższe ryzyko wystąpienia nadciśnienia.

- Spożywanie zrównoważonej diety zawierającej białka z różnych źródeł, zamiast skupiania się na jednym źródle białka pokarmowego, może pomóc w zapobieganiu rozwojowi wysokiego ciśnienia krwi – podsumował dr Qin.

Ograniczeniem badania jest jego projekt obserwacyjny.Ponieważ naukowcy korzystali z wcześniejszych informacji zdrowotnych, nie byli w stanie definitywnie udowodnić, że spożycie białka jakiegokolwiek rodzaju lub ilości powodowało lub zapobiegało nowemu nadciśnieniu tętniczemu.