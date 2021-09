Co spakować do lunchboxa dla niejadka?

O roli dobrze zbilansowanej diety wśród dzieci mówi się coraz więcej. To właśnie w okresie dorastania nasze pociechy potrzebują dużo energii zarówno do zabawy, jak i nauki.

Reklama

Dieta dziecka powinna być dobrze zbilansowana oraz bogata w witaminy, minerały i składniki odżywcze. Pełnowartościowe posiłki wspomagają pracę mózgu, a zwłaszcza szarych komórek, niezbędnych w procesie uczenia się. Sam okres dorastania jest niezwykle istotny w procesie kształtowania nawyków żywieniowych, ale także zdrowych relacji z jedzeniem. Możemy zaobserwować, jak wiele dzieci zmaga się z różnymi formami zaburzeń odżywiania, dlatego warto od najmłodszych lat dbać o prawidłowe żywienie. Jest to kluczowe nie tylko dla prawidłowego rozwoju i wzrostu, ale także dla psychiki dziecka. Tylko dobrze odżywione dzieci będą miały dużo energii, co pozwoli im prawidłowo rozwijać umiejętności socjalizacji w grupie rówieśniczej – wyjaśnia Celina Kinicka z Centrum Medycznego Damiana.

Jak radzić sobie z niejadkiem?

Dzieci w wieku szkolnym to najbardziej wymagający koneserzy, a wiele potraw wywołuje u nich grymas na twarzy. Zmartwieni rodzice wiedzą, że upodobania ich pociech często ze zdrową dietą mają niewiele wspólnego. Jak poradzić sobie z niejadkiem? Przede wszystkim warto pamiętać, że jemy też oczami. Przygotowując posiłek, zadbajmy o to, żeby był on kolorowy i przyciągający wzrok. Dobrym patentem jest na przykład skorzystanie z foremek do wykrawania ciasteczek i wykrojenie ciekawych kształtów w owocach czy warzywach. Warto bazować na produktach, które dziecko lubi, a tylko wzbogacać je pełnowartościowymi dodatkami. Dobrym rozwiązaniem może okazać się również zabawa teksturami – u części niejadków sprawdzą się musy czy smoothie, a u innych chrupiące przekąski. W przygotowywaniu lunchboxów do szkoły ważne jest, żeby pamiętać o indywidualnych preferencjach dziecka. Ważne aby posiłki rodzica nie odbiegały znacząco od posiłków dziecka. Najlepszą zachęta jest dawanie dobrego przykładu sobą, zamiast uporczywego namawiania.

Co spakować do lunchboxa dla niejadka?

Przygotowując posiłek dla niejadka, trzeba pamiętać o niektórych grupach produktów, które powinny stać się bazą zbilansowanego posiłku. Podstawą są świeże warzywa i owoce, które powinny znaleźć się w każdym posiłku. Tylko rodzic niejadka wie, jak trudno przemycić te produkty do lunchboxa, jednak ze względu na wartości odżywcze, warto znaleźć chociaż jeden ulubiony owoc dziecka. Dobrym dodatkiem są również orzechy, zawierające witaminy z grupy B i E, wspomagające pracę mózgu. Ważną kategorią są produkty pełnoziarniste bogate w błonnik. Tutaj można wykorzystać przepisy na placuszki lub muffiny na bazie płatków owsianych czy orkiszowych.

Prawidłowe żywienie małego niejadka jest nie lada wyzwaniem, jednak przy odrobinie kreatywności można stworzyć ciekawe posiłki. Dobrym rozwiązaniem może również okazać się wspólne gotowanie.