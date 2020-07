Wiele osób nie jest w stanie wyobrazić sobie swojego poranka bez kawy. Napój ten uważany jest jednak za szkodliwy i według wielu opinii - powinno się go unikać. Mówi się również, że nie mogą go pić osoby w ciąży ani te, które mają problemy z nadciśnieniem. Czy to prawda?

- Jest to absolutny mit. Kawa ma bardzo dobre działanie jeżeli chodzi o regulowanie ciśnienia tętniczego - wyjaśnił lekarz Łukasz Durajski. Reklama - Musimy pamiętać, że są pewne ograniczenia. W zależności od tego, jaki mamy problem, ilość filiżanek kawy musi być inna - dodał.