Sezon na szparagi trwa od połowy kwietnia do lipca. Jadalne odmiany warzywa to szparagi białe i zielone. Są one nieocenionym źródłem witamin i minerałów. Zawierają witaminy C i E oraz beta-karoten, zatem poprawiają kondycję skóry, włosów i paznokci.

Pomagają zwalczyć infekcje układu moczowego i są dobre na zaparcia. Roślina zawiera bardzo duże ilości kwasu foliowego. Szparagi są również bardzo dietetyczne. 100 gramów warzywa zawiera zaledwie 18 kalorii. Reklama